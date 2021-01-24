Кремль віддає контроль над підприємствами ОРДЛО Медведчуку – активісти

За даними Східної правозахисної групи, на окупованому Росією Донбасі на даний момент відбувається зміна кураторів підприємств, зокрема, контроль над видобутком вугілля Москва передає компанії, яку пов'язують з опозиційним народним депутатом України.

Джерело: активісти зі Східної правозахисної групи з посиланням на свої джерела

Деталі: За їхніми даними, тепер видобутком вугілля в ОРДЛО займатиметься компанія "Торговий дім. Донське вугілля".

Дослівно: "Зараз в ОРДЛО йде процес заміни кураторів підприємств ОРДЛО, компанія "Внешторгсервис" більше не займається вугільним видобутком в ОРДЛО. Їй на зміну прийшла компанія "Торговий дім. Донське вугілля".

За інформацією наших джерел, куратором цієї кампанії якраз є опозиційний народний депутат України. Іншими словами, Кремль віддає під кураторство економіку ОРДЛО".

Додатково: Правозахисники не називають ім'я нардепа, але в ЗМІ в останні дні дану компанію згадують у зв'язку з Віктором Медведчуком.

Зокрема, видання Don Press 21 січня з посиланням на луганського блогера писало, що вугільна галузь ОРДЛО переходить під контроль Медведчука і заступника міністра економічного розвитку РФ Сергія Назарова. У матеріалі наголошується, що саме для цього було створено підприємство "Торговий дім. Донське вугілля", яке "захопить" вугільний ринок окупованих територій з 1 лютого.

Нагадаємо: Зять Віктора Медведчука Андрій Рюмін очолив найбільшу електромережеву компанію Росії.