Кремль отдает контроль над предприятиями ОРДЛО Медведчуку – активисты

По данным Восточной правозащитной группы, на оккупированном Россией Донбассе на данный момент происходит смена кураторов предприятий, в частности, контроль над добычей угля Москва передает компании, которую связывают с оппозиционным народным депутатом Украины.

Источник: активисты из Восточной правозащитной группы со ссылкой на свои источники

Детали: По их данным, теперь угольной добычей в ОРДЛО будет заниматься компания "Торговый дом. Донские угли".

Дословно: "Сейчас в ОРДЛО идет процесс замены курированная предприятий ОРДЛО, компания "Внешторгсервис" больше не курирует угольную добычу в ОРДЛО. Ей на смену пришла компания "Торговый дом. Донские угли".

По информации наших источников, куратором данной кампании как раз является оппозиционный народный депутат Украины. Другими словами, Кремль отдает под кураторство экономику ОРДЛО".

Дополнительно: Правозащитники не называют имя нардепа, но в СМИ в последние дни данную компанию упоминают в связи с Виктором Медведчуком.

В частности, издание Don Press 21 января со ссылкой на луганского блогера писало, что угольная отрасль ОРДЛО переходит под контроль украинского политика Медведчука и замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова. В материале отмечается, что именно для этого было создано предприятие "Торговый дом. Донские угли", которое "захватит" угольный рынок оккупированных территорий с 1 февраля.