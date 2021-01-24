Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кремль отдает контроль над предприятиями ОРДЛО Медведчуку – активисты

Воскресенье, 24 января 2021, 09:16

По данным Восточной правозащитной группы, на оккупированном Россией Донбассе на данный момент происходит смена кураторов предприятий, в частности, контроль над добычей угля Москва передает компании, которую связывают с оппозиционным народным депутатом Украины.

Источник: активисты из Восточной правозащитной группы со ссылкой на свои источники

Детали: По их данным, теперь угольной добычей в ОРДЛО будет заниматься компания "Торговый дом. Донские угли".

Дословно: "Сейчас в ОРДЛО идет процесс замены курированная предприятий ОРДЛО, компания "Внешторгсервис" больше не курирует угольную добычу в ОРДЛО. Ей на смену пришла компания "Торговый дом. Донские угли".

По информации наших источников, куратором данной кампании как раз является оппозиционный народный депутат Украины. Другими словами, Кремль отдает под кураторство экономику ОРДЛО".

Дополнительно: Правозащитники не называют имя нардепа, но в СМИ в последние дни данную компанию упоминают в связи с Виктором Медведчуком.

В частности, издание Don Press 21 января со ссылкой на луганского блогера писало, что угольная отрасль ОРДЛО переходит под контроль украинского политика Медведчука и замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова. В материале отмечается, что именно для этого было создано предприятие "Торговый дом. Донские угли", которое "захватит" угольный рынок оккупированных территорий с 1 февраля.

Темы: МедведчукОРДЛОугольРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кремль отдает контроль над предприятиями ОРДЛО Медведчуку – активисты

Коронавирус: почти 4 тысячи новых заражений, 83 больных умерли

Главные новости субботы и ночи: покушение на "правую руку" Баканова, протесты в России

Уполномоченный по защите языка рассказал, сколько жалоб получил от 16 января

Госдеп США отреагировал на протесты в РФ и призвал освободить Навального

Власти РФ против "Радио свобода": Байдена просят вмешаться в ситуацию

Все новости...
Медведчук
"Пленницы для Медведчука": минимум 2 из 4 женщин больны
Передача пленных с ОРДЛО для Медведчука остановлена – Кравчук
Боевики отправили Медведчуку нескольких "помилованных" – правозащитники
Последние новости
09:16
Кремль отдает контроль над предприятиями ОРДЛО Медведчуку – активисты
08:26
Коронавирус: почти 4 тысячи новых заражений, 83 больных умерли
08:17
Украинской теннисистке Ястремской отказали в допуске к соревнованиям
08:00
Главные новости субботы и ночи: покушение на "правую руку" Баканова, протесты в России
07:49
Боевики вели огонь из гранатометов и пулеметов - ООС
06:56
Уполномоченный по защите языка рассказал, сколько жалоб получил от 16 января
05:41
Темпы распространения коронавируса в мире не уменьшаются
04:43
Из-за скандала с вакцинацией вне очереди в отставку ушел начальник обороны Испании
03:55
В знак протеста: в Чехии в карантин открылись сотни баров и ресторанов
03:01
Израиль начинает вакцинацию подростков от коронавируса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!