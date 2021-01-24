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Протести у РФ: побиту ОМОНівцем жінку рятують у реанімації

Неділя, 24 січня 2021, 12:57
Маргарита Юдіна після нападу силовика

Під час акції на підтримку Навального в Петербурзі представник силових структур з великою силою вдарив 54-річну учасницю мітингу Маргариту Юдіну ногою в живіт, через що вона впала і вдарилася об асфальт. Жінка перебуває у важкому стані.

Джерело: РБК, телеграм-канал Baza, Фонтанка

Деталі: Постраждалу від удару російського силовика літню жінку помістили в реанімацію. У неї серйозна травма голови.

На відео, яке розповсюдили російські Телеграм-канали, видно, що при розгоні акції протесту співробітник ОМОНу сильно вдарив жінку в живіт ногою, після чого вона впала і вдарилася головою об асфальт.

РБК з посиланням на медиків пише, що лікарі оцінюють стан жінки як важкий: "Вона в знаходиться в кардіо-хірургічній реанімації. Стан важкий".

Лікарі діагностували у Юдіної струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму і гематому потилиці.

Особистість силовика, який напав на 54-річну жительку Санкт-Перербурга, не встановили.

"Фонтанка" увечері в суботу повідомляла, що жінка заступилася за затриманого на площі Повстання в Петербурзі. "Навіщо ви його схопили, хлопці?" - звернулася вона до силовиків. У відповідь один з них з усієї сили вдарив її в живіт ногою.

Теми: НавальниймітингиРосія


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