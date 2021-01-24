Протести у РФ: побиту ОМОНівцем жінку рятують у реанімації

Під час акції на підтримку Навального в Петербурзі представник силових структур з великою силою вдарив 54-річну учасницю мітингу Маргариту Юдіну ногою в живіт, через що вона впала і вдарилася об асфальт. Жінка перебуває у важкому стані.

Джерело: РБК, телеграм-канал Baza, Фонтанка

Деталі: Постраждалу від удару російського силовика літню жінку помістили в реанімацію. У неї серйозна травма голови.

На відео, яке розповсюдили російські Телеграм-канали, видно, що при розгоні акції протесту співробітник ОМОНу сильно вдарив жінку в живіт ногою, після чого вона впала і вдарилася головою об асфальт.

РБК з посиланням на медиків пише, що лікарі оцінюють стан жінки як важкий: "Вона знаходиться в кардіо-хірургічній реанімації. Стан важкий".

Лікарі діагностували у Юдіної струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму і гематому потилиці.

Особистість силовика, який напав на 54-річну жительку Санкт-Перербурга, не встановили.

"Фонтанка" увечері в суботу повідомляла, що жінка заступилася за затриманого на площі Повстання в Петербурзі. "Навіщо ви його схопили, хлопці?" - звернулася вона до силовиків. У відповідь один з них з усієї сили вдарив її в живіт ногою.

Оновлено: Директор НДІ Швидкої допомоги ім. Джанелідзе Вадим Мануковський після 15:00 повідомив РБК, що постраждалу Маргариту Юдіну виписують з лікарні. "Так, виписуємо", - сказав він, та від подальших коментарів відмовився, так і не розповівши, в якому стані вона знаходиться.

Нагадаємо: У РФ 23 січня під час масових акцій протесту в підтримку російського опозиціонера Олексія Навального затримали рекордну кількість людей за останні 10 років.

Під час протесту в Москві силовики застосували силу проти мітингувальників. Також жорстоко розігнали мітинги й в інших містах Росії.