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Протесты в РФ: избитую ОМОНовцем женщину спасают в реанимации

Воскресенье, 24 января 2021, 11:57
Протесты в РФ: избитую ОМОНовцем женщину спасают в реанимации
Маргарита Юдина после нападения силовика

Во время акции в поддержку Навального в Петербурге представитель силовых структур с большой силой ударил 54-летнюю участницу митинга Маргариту Юдину ногой в живот, из-за чего она упала и ударилась об асфальт. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Источник: РБК, Телеграм-канал Baza, Фонтанка

Детали: Пострадавшую от удара российского силовика пожилую женщину поместили в реанимацию. У нее серьезная травма головы.

На видео, которое распространили российские Телеграм-каналы, видно, что при разгоне акции протеста сотрудник ОМОНа сильно ударил женщину в живот ногой, после чего она упала и ударилась головой об асфальт.

РБК со ссылкой на медиков пишет, что врачи оценивают состояние женщины как тяжелое: "Она находится в кардио-хирургической реанимации. Состояние тяжелое".

Врачи диагностировали у Юдиной сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка.

Личность силовика, который напал на 54-летнюю жительницу Санкт-Перербурга, не установили.

"Фонтанка" вечером в субботу сообщала, что женщина вступилась за задержанного на площади Восстания в Петербурге. "Зачем вы его схватили, ребята?" — обратилась она к силовикам. В ответ один из них со всей силы ударил ее в живот ногой.

Обновлено: Директор НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе Вадим Мануковский после 15:00 сообщил РБК, что пострадавшую Маргариту Юдину выписывают из больницы. "Да, выписываем", - сказал он, и от дальнейших комментариев отказался, так и не рассказав, в каком состоянии она находится.

Напомним: В РФ 23 января во время массовых акций протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали рекордное количество людей за последние 10 лет.

Во время многолюдного митинга в Москве силовики применили силу против митингующих. Также жестоко разогнали протестующих и в других городах России.

Темы: НавальныймитингиРосcия
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