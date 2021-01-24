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Протесты в РФ: избитую ОМОНовцем женщину спасают в реанимации

Воскресенье, 24 января 2021, 12:57
Маргарита Юдина после нападения силовика

Во время акции в поддержку Навального в Петербурге представитель силовых структур с большой силой ударил 54-летнюю участницу митинга Маргариту Юдину ногой в живот, из-за чего она упала и ударилась об асфальт. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Источник: РБК, Телеграм-канал Baza, Фонтанка

Детали: Пострадавшую от удара российского силовика пожилую женщину поместили в реанимацию. У нее серьезная травма головы.

На видео, которое распространили российские Телеграм-каналы, видно, что при разгоне акции протеста сотрудник ОМОНа сильно ударил женщину в живот ногой, после чего она упала и ударилась головой об асфальт.

РБК со ссылкой на медиков пишет, что врачи оценивают состояние женщины как тяжелое: "Она в находится в кардио-хирургической реанимации. Состояние тяжелое".

Врачи диагностировали у Юдиной сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка.

Личность силовика, который напал на 54-летнюю жительницу Санкт-Перербурга, не установили.

"Фонтанка" вечером в субботу сообщала, что женщина вступилась за задержанного на площади Восстания в Петербурге. "Зачем вы его схватили, ребята?" — обратилась она к силовикам. В ответ один из них со всей силы ударил ее в живот ногой.

Темы: НавальныймитингиРосcия


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