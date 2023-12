SpaceX здійснила наймасовіший запуск в історії космонавтики

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX, який за даними Bloomberg, 7 січня став найбагатшою людиною на планеті Земля, здійснила наймасовіший за кількістю корисних навантажень запуск в історії космонавтики.

Джерело: Трансляція запуску. Сайт SpaceX. Маск в Twitter. Видання Everyday Astronaut

Деталі: Місія SpaceX Transporter-1 доставила на орбіту відразу 143 супутники. Загальна маса апаратів від 30 клієнтів SpaceX понад п'ять тонн.

Запуск багаторазової ракети-носія Falcon 9, яка доставила супутники на орбіту, відбувся з комплексу SLC-40 у Флориді, США о 17:00 за київським часом. Це п'ятий політ ракети.

Через 9 хвилин після запуску, багаторазова частина ракети-носія Falcon 9 приземлилась на безпілотну платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані.

Довідка: Попередні рекорд компанії Маска з "пакетних" запусків — 64 апарати в місії SSO-A. Світовий рекорд до сьогодні належав індійській місії PSLV-C37: 15 лютого 2017 року разом було запущено 104 супутники, повідомляє Ліга.

На сайті SpaceX будь-який бажаючий може купити місце під головним обтічником Falcon 9 по ціні $1 мільйон за 200 кг вантажу. За кожен +1 кг компанія просить доплатити $5000.

За даними Управління ООН з питань космічного простору, з моменту створення в 1957 році першого в світі штучного супутника "Супутник", людство відправило в космос трохи більше 8 000 об'єктів. Вважається, що від чверті до половини з них досі функціонують.

Пряма мова Маска: "Запускаємо безліч невеликих супутників для широкого кола клієнтів. З радістю пропонуємо послуги по недорогому виходу на орбіту для невеликих компаній!".

Важливо: Вже 25 січня SpaceX, можливо, нарешті здійснить запуск прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship SN9. Українська правда вестиме текстову трансляцію події.

