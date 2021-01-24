Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

SpaceX здійснила наймасовіший запуск в історії космонавтики

Неділя, 24 січня 2021, 18:04

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX, який за даними Bloomberg, 7 січня став найбагатшою людиною на планеті Земля, здійснила наймасовіший за кількістю корисних навантажень запуск в історії космонавтики. 

Джерело: Трансляція запуску. Сайт SpaceX. Маск в Twitter. Видання Everyday Astronaut

Деталі: Місія SpaceX Transporter-1 доставила на орбіту відразу 143 супутники. Загальна маса апаратів від 30 клієнтів SpaceX понад п'ять тонн.

Запуск багаторазової ракети-носія Falcon 9, яка доставила супутники на орбіту, відбувся з комплексу SLC-40 у Флориді, США о 17:00 за київським часом. Це п'ятий політ ракети.

Через 9 хвилин після запуску, багаторазова частина ракети-носія Falcon 9 приземлилась на безпілотну платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані.

Довідка: Попередні рекорд компанії Маска з "пакетних" запусків — 64 апарата в місії SSO-A. Світовий рекорд до сьогодні належав індійській місії PSLV-C37: 15 лютого 2017 року разом було запущено 104 супутники, повідомляє Ліга.

На сайті SpaceX будь-який бажаючий може купити місце під головним обтічником Falcon 9 по ціні $1 мільйон за 200 кг вантажу. За кожен +1 кг компанія просить доплатити $5000.

За даними Управління ООН з питань космічного простору, з моменту створення в 1957 році першого в світі штучного супутника "Супутник", людство відправило в космос трохи більше 8 000 об'єктів. Вважається, що від чверті до половини з них досі функціонують.

Пряма мова Маска: "Запускаємо безліч невеликих супутників для широкого кола клієнтів. З радістю пропонуємо послуги по недорогому виходу на орбіту для невеликих компаній!".

Важливо: Вже 25 січня SpaceX, можливо, нарешті здійснить запуск прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship SN9. Українська правда вестиме текстову трансляцію події.

 
Вантаж місії SpaceX Transporter-1 
 
Вантаж на орбіті. 35 хвилин після старту

Що передувало: 20 січня SpaceX доставила на орбіту Землі 17-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. На орбіту вантаж вивела ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала сім подібних місій.

Нагадаємо: SpaceX випустила бета-версію додатку для користування супутниковим інтернетом Starlink

Читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb

Микола Донєв, УП
Теми: космосІлон МаскСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Відео ФотоSpaceX здійснила наймасовіший запуск в історії космонавтики

МЗС України звернувся до ВВС через "російські" Сімферополь та Севастополь

У Путіна відреагували на акції протесту по всій Росії

У Німеччині виступили за мораторій на "Північний потік-2"

відео, оновленоПротести у РФ: побиту ОМОНівцем жінку рятують у реанімації

Кремль віддає контроль над підприємствами ОРДЛО Медведчуку – активісти

Усі новини...
космос
SpaceX планує здійснити наймасовіший запуск в історії космонавтики
Одна й та сама ракета SpaceX ВВОСЬМЕ доставила вантаж на орбіту
Марсохід Perseverance: до Марсу ще 61 млн кілометрів. Дата посадки
Останні новини
17:53
Глава МЗС Франції заявив про авторитарний поворот в РФ
17:36
Разумков поговорить із главами фракцій про кнопкодавство – нардеп
17:08
Федоров розповів, які податки будуть в рамках "Дія City"
17:04
Відео ФотоSpaceX здійснила наймасовіший запуск в історії космонавтики
17:02
Помер старший брат Ахметова
16:50
В ЄС засудили Росію за внесення двох НУО в список небажаних
16:27
У понеділок всю Україну заллє дощами
15:45
Міністр ФРН: якщо Північний потік-2 зупинять, можуть початись судові позови
15:37
МЗС України звернувся до ВВС через "російські" Сімферополь та Севастополь
15:03
Україна встановила рекорд з експорту риби
Усі новини...