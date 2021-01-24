Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

SpaceX осуществила самый массовый запуск в истории космонавтики

Воскресенье, 24 января 2021, 17:04

Американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX, который по данным Bloomberg, 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля, осуществила самый массовый по числу полезных нагрузок запуск в истории космонавтики. 

Источник: сайт SpaceX. Маск в Twitter. Издание Everyday Astronaut

Детали: Миссия SpaceX Transporter-1 доставила на орбиту сразу 143 спутника. Общая масса спутников от 30 клиентов SpaceX свыше пяти тонн.

Запуск многоразовой ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила спутники на орбиту, состоялся с комплекса SLC-40 во Флориде, США. Это пятый полет ракеты.

Справка: Предыдущие рекорд компании Маска по "пакетным" запускам — 64 аппарата в миссии SSO-A. Мировой рекорд сейчас принадлежит индийской миссии PSLV-C37: 15 февраля 2017 года было запущено 104 спутника, сообщает Лига.

На сайте SpaceX любой желающий может купить место под головным обтекателем Falcon 9 по цене $1 миллион за 200 кг груза. За каждый +1 кг компания просит доплатить $5000. 

По данным Управления ООН по вопросам космического пространства, с момента создания в 1957 году первого в мире искусственного спутника "Спутник", человечество отправило в космос чуть более 8 000 объектов. Считается, что от четверти до половины из них все еще функционируют.

Прямая речь Маска: "Запускаем множество небольших спутников для широкого круга клиентов. С радостью предлагаем услуги по недорогому выходу на орбиту для небольших компаний!"

Что предшествовало: 20 января SpaceX доставила на орбиту Земли 17-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.

 
Груз миссии SpaceX Transporter-1

Напомним: SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink.

Читайте также: Wi-Fi на всей планете. Каким будет глобальный спутниковый интернет от SpaceX и OneWeb

Темы: космосИлон МаскСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Видео ФотоSpaceX осуществила самый массовый запуск в истории космонавтики

МИД Украины обратился в ВВС из-за "российских" Симферополя и Севастополя

У Путина отреагировали на протестные акции по всей России

В Германии выступили за мораторий на "Северный поток-2"

видео, обновленоПротесты в РФ: избитую ОМОНовцем женщину спасают в реанимации

Кремль отдает контроль над предприятиями ОРДЛО Медведчуку – активисты

Все новости...
космос
SpaceX планирует осуществить самый массовый запуск в истории космонавтики
Одна и та же ракета SpaceX в восьмой раз доставила груз на орбиту
Марсоход Perseverance: до Марса еще 61 млн километров. Дата посадки
Последние новости
17:08
Федоров рассказал, какие налоги будут в рамках "Дія City"
17:04
Видео ФотоSpaceX осуществила самый массовый запуск в истории космонавтики
17:02
Умер старший брат Ахметова
16:50
В ЕС осудили Россию за внесение двух НПО в список нежелательных
16:27
В понедельник всю Украину зальет дождями
15:45
Министр ФРГ: если Северный поток-2 остановят, могут начаться судебные иски
15:37
МИД Украины обратился в ВВС из-за "российских" Симферополя и Севастополя
15:03
Украина установила рекорд по экспорту рыбы
14:43
У Путина отреагировали на протестные акции по всей России
14:22
В Германии выступили за мораторий на "Северный поток-2"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!