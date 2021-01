SpaceX осуществила самый массовый запуск в истории космонавтики

Американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX, который по данным Bloomberg, 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля, осуществила самый массовый по числу полезных нагрузок запуск в истории космонавтики.

Источник: сайт SpaceX. Маск в Twitter. Издание Everyday Astronaut

Детали: Миссия SpaceX Transporter-1 доставила на орбиту сразу 143 спутника. Общая масса спутников от 30 клиентов SpaceX свыше пяти тонн.

Запуск многоразовой ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила спутники на орбиту, состоялся с комплекса SLC-40 во Флориде, США. Это пятый полет ракеты.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/6gWWlLiXdG