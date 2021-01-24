На Донбасі у неділю 4 обстріли, без втрат
З початку доби 24 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
Джерело: пресцентр ООС
Дослівно: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Піски ворог двічі відкривав вогонь в бік українських позицій, використовуючи зброю різних видів – підствольний гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.
Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
Біля населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї".
Деталі: Бойових втрат серед українських військових немає.