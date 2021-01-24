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На Донбассе в воскресенье 4 обстрела, без потерь

Воскресенье, 24 января 2021, 17:14
На Донбассе в воскресенье 4 обстрела, без потерь

С начала суток 24 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Пески враг дважды открывал огонь в сторону украинских позиций, используя оружие разных видов – подствольный гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

У населенного пункта Южное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия".

Детали: Боевых потерь среди украинских военных нет.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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