Українська стане обов'язковою мовою для ЗНО з 2025 року

З 1 січня 2025 року українська стане обов’язковою мовою зовнішнього незалежного оцінювання.

Джерело: мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: Наразі мову при складанні ЗНО для вступу до вишів в Україні можна обирати.

Дослівно: "Українська повинна бути обов’язковою для ЗНО.

І сьогодні треба утверджувати ще і якість викладання, якість тестів самого ЗНО. Щоб тести ЗНО мали, крім усього іншого, високу оцінку. Бо, скажімо, вимоги до сертифікатів рівня володіння державною мовою державними службовцями відповідають європейським стандартам і рекомендаціям. Хочеться, щоб і ЗНО відповідало аналогічним критеріям. І щоб вони були чіткими, зрозумілими і прозорими".

Довідка: В Україні 19 січня завершилася реєстрація на пробне ЗНО. Кожен учасник може обрати лише один предмет. Сам тест відбудеться 10 квітня. Вартість пробного ЗНО у 2021 році відрізняється за регіонами й коливається в межах 195–255 гривень.

Реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року триватиме з 1 лютого до 5 березня включно.