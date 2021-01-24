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Українська стане обов'язковою мовою для ЗНО з 2025 року

Неділя, 24 січня 2021, 19:32
Українська стане обов'язковою мовою для ЗНО з 2025 року
Радіо Свобода

З 1 січня 2025 року українська стане обов’язковою мовою зовнішнього незалежного оцінювання.

Джерело: мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: Наразі мову при складанні ЗНО для вступу до вишів в Україні можна обирати.

Дослівно: "Українська повинна бути обов’язковою для ЗНО.

І сьогодні треба утверджувати ще і якість викладання, якість тестів самого ЗНО. Щоб тести ЗНО мали, крім усього іншого, високу оцінку. Бо, скажімо, вимоги до сертифікатів рівня володіння державною мовою державними службовцями відповідають європейським стандартам і рекомендаціям. Хочеться, щоб і ЗНО відповідало аналогічним критеріям. І щоб вони були чіткими, зрозумілими і прозорими".

Довідка: В Україні 19 січня завершилася реєстрація на пробне ЗНО. Кожен учасник може обрати лише один предмет. Сам тест відбудеться 10 квітня. Вартість пробного ЗНО у 2021 році відрізняється за регіонами й коливається в межах 195–255 гривень.

Реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року триватиме з 1 лютого до 5 березня включно.

Теми: моваосвіта
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