Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украинский станет обязательным языком для ВНО с 2025 года

Воскресенье, 24 января 2021, 20:32
Радио Свобода

С 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания.

Источник: языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью Радио Свобода

Детали: Сейчас язык при сдаче ВНО для поступления в вузы в Украине можно выбирать.

Дословно: "Украинский должен быть обязательным для ВНО.

И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО имели, кроме всего прочего, высокую оценку. Потому что, скажем, требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям. Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. И чтобы они были четкими, понятными и прозрачными".

Справка: В Украине 19 января завершилась регистрация на пробное ВНО. Каждый участник может выбрать один предмет. Сам тест состоится 10 апреля. Стоимость пробного ВНО в 2021 году отличается по регионам и колеблется в пределах 195-255 гривен.

Регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания в 2021 году продлится с 1 февраля до 5 марта включительно.

Темы: языкобразование


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава МИД о Навальном: Враг моего врага – мой друг

Степанов рассказал, планируется ли еще один локдаун

В СБУ считают, что Нескоромный хотел убить Наумова ради должности – СМИ

Видео Фото ДополненоSpaceX осуществила самый массовый запуск в истории космонавтики

ВР не может назначить новые выборы в Харькове: не хватает документов

Локдаун заканчивается, ситуацию стабилизировали - Степанов

Все новости...
язык
КС Молдовы признал незаконным особый статус русского языка
Отступать некуда: позади — мова
В Госдуме РФ отреагировали на украинский закон о языке: гонения на русский
Последние новости
04:20
Байден отменит указ Трампа, которым он отменил ограничение для туристов из Европы – СМИ
04:07
COVID-19: только по официальным данным уже около 100 миллионов заражений
03:26
Россия возобновила строительство "Северного потока-2"
02:42
"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Словении
02:20
Американский эсминец провел тренировку в Черном море
01:29
ВидеоВ Нидерландах митинговали против карантина
00:28
Путина впервые за долгое время пригласили выступить на Давосском форуме
00:07
Глава МИД о Навальном: Враг моего врага – мой друг
23:30
Степанов не исключает иммунных паспортов, но есть "но"
22:55
Степанов рассказал, планируется ли еще один локдаун
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!