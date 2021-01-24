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Украинский станет обязательным языком для ВНО с 2025 года

Воскресенье, 24 января 2021, 19:32
Украинский станет обязательным языком для ВНО с 2025 года
Радио Свобода

С 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания.

Источник: языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью Радио Свобода

Детали: Сейчас язык при сдаче ВНО для поступления в вузы в Украине можно выбирать.

Дословно: "Украинский должен быть обязательным для ВНО.

И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО имели, кроме всего прочего, высокую оценку. Потому что, скажем, требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям. Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. И чтобы они были четкими, понятными и прозрачными".

Справка: В Украине 19 января завершилась регистрация на пробное ВНО. Каждый участник может выбрать один предмет. Сам тест состоится 10 апреля. Стоимость пробного ВНО в 2021 году отличается по регионам и колеблется в пределах 195-255 гривен.

Регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания в 2021 году продлится с 1 февраля до 5 марта включительно.

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Темы: языкобразование
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