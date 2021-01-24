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Явка на виборах мера Конотопа склала майже 31% – "Чесно"

Неділя, 24 січня 2021, 21:15

За даними руху Чесно, явка на повторних виборах міського голови Конотопа Сумської області станом на 20 годину склала 30,8%.

Джерело: рух "Чесно"

Дослівно: "Явка на виборах склала 30,8%.

Усього у місті Конотоп на виборчих дільницях проголосувало 18, 516 осіб".

Що передувало: У неділю, 24 січня, в різних регіонах України проходили повторні місцеві вибори. Зокрема, жителі Конотопа обирали міського голову.

Повторні вибори міського голови Конотопа були призначені через те, що обраний на цю посаду Олександр Луговий помер у листопаді 2020 року від ускладнень коронавірусу.

На посаду мера Конотопа претендують 7 кандидатів, зокрема й колишній міський голова Артем Семеніхін.

На виборах 25 жовтня Олександр Луговий переміг з результатом у 37,34% голосів виборців, другим йшов Семеніхін із 31,8%.

Українська правда
Теми: вибориСумська область


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