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Явка на выборах мэра Конотопа составила почти 31% – "Чесно"

Воскресенье, 24 января 2021, 21:15

По данным движения "Чесно", явка на повторных выборах городского головы Конотопа Сумской области по состоянию на 20 часов составила 30,8%.

Источник: движение "Чесно"

Дословно: "Явка на выборах составила 30,8%.

Всего в городе Конотоп на избирательных участках проголосовало 18 516 человек".

Что предшествовало: В воскресенье, 24 января, в разных регионах Украины проходили повторные местные выборы. В частности, жители Конотопа выбирали мэра.

Повторные выборы городского головы Конотопа были назначены из-за того, что избранный на эту должность Александр Луговой умер в ноябре 2020 года от осложнений коронавируса.

На должность мэра Конотопа претендуют 7 кандидатов, в том числе бывший мэр Артем Семенихин.

На выборах 25 октября Александр Луговой победил с результатом в 37,34% голосов избирателей, вторым шел Артем Семенихин с 31,8%.

Украинская правда
Темы: виборыСумская область


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