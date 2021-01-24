Явка на выборах мэра Конотопа составила почти 31% – "Чесно"

По данным движения "Чесно", явка на повторных выборах городского головы Конотопа Сумской области по состоянию на 20 часов составила 30,8%.

Источник: движение "Чесно"

Дословно: "Явка на выборах составила 30,8%.

Всего в городе Конотоп на избирательных участках проголосовало 18 516 человек".

Что предшествовало: В воскресенье, 24 января, в разных регионах Украины проходили повторные местные выборы. В частности, жители Конотопа выбирали мэра.

Повторные выборы городского головы Конотопа были назначены из-за того, что избранный на эту должность Александр Луговой умер в ноябре 2020 года от осложнений коронавируса.

На должность мэра Конотопа претендуют 7 кандидатов, в том числе бывший мэр Артем Семенихин.

На выборах 25 октября Александр Луговой победил с результатом в 37,34% голосов избирателей, вторым шел Артем Семенихин с 31,8%.