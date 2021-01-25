Глава МЗС про Навального: Ворог мого ворога – мій друг

Голова МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, що Україна підтримує заклики до звільнення російського опозиціонера Олексія Навального, оскільки він є ворогом президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Тому ми зайняли жорстку принципову позицію, бо, по-перше, неправильно бити людей, які вийшли на протест, на захист своїх громадянських прав. А по-друге, є така приказка: ворог мого ворога - мій друг.

Це можна сказати про Навального як людину, яка зараз є уособленням протестів, і на захист якої вийшли… насправді росіяни вийшли не на захист Навального, а на захист самих себе. Але він є ворогом Путіна, тому ми підтримуємо і свободу Навального, і всіх людей, які виступають за цю свободу".

"Треба розуміти Росію. Ми не повинні теж зачаровуватись Олексієм Навальним, з точки зору інтересів України. Я переконаний, що бутерброд доведеться повернути, причому ненадкушеним і свіжим, в гарному стані. Тут не повинно бути жодних ілюзій".

"Ще й вибачення доведеться йому принести за російську агресію, якщо станеться так, що Навальний в якійсь перспективі в результаті демократичних виборів очолить Росію або займе якесь політичне місце в системі. Але, як я сказав, ворог мого ворога є моїм другом. Тому якщо Навальний є ворогом Путіна, то ми підтримуємо Навального. Все дуже просто".

Що передувало: У жовтні 2014 року в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви" Навальний заявив: "Я вважаю, що, незважаючи на те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням всіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною РФ. І давайте не будемо обманювати себе. І українцям я сильно раджу теж не обманювати себе. Він залишиться частиною Росії і більше ніколи в доступному для огляду майбутньому не стане частиною України... Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?"

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