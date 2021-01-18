Україна відреагувала на затримання Навального

Міністерство закордонних справ України розцінює затримання в РФ російського опозиціонера Олексія Навального як наступ на права людини та придушення свободи слова.

Джерело: пресслужба МЗС України

Дослівно: "Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини та придушення свободи слова".

Деталі: У МЗС додали, що затримання та політично мотивоване переслідування політичних і громадських діячів, представників нацменшин, журналістів, яке практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов’язанням Росії.

Україна вимагає від російських властей негайно звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема громадян України.

У відомстві також закликали міжнародну спільноту вжити більш рішучих дій для засудження репресій РФ.



Що було раніше: 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним.

Нагадаємо: