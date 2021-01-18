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Україна відреагувала на затримання Навального

Понеділок, 18 січня 2021, 14:36

Міністерство закордонних справ України розцінює затримання в РФ російського опозиціонера Олексія Навального як наступ на права людини та придушення свободи слова.

Джерело: пресслужба МЗС України

Дослівно: "Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини та придушення свободи слова".

Деталі: У МЗС додали, що затримання та політично мотивоване переслідування політичних і громадських діячів, представників нацменшин, журналістів, яке практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов’язанням Росії.

Україна вимагає від російських властей негайно звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема громадян України.

У відомстві також закликали міжнародну спільноту вжити більш рішучих дій для засудження репресій РФ.

Що було раніше: 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним.

Нагадаємо: 

  • 17 січня ввечері російського опозиціонера Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.
  • В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.
  • У Європейському Союзі та США різко засудили Росію за затримання Навального та вимагають звільнити опозиціонера.
  • Країни Балтії вважають, що Євросоюзу слід розглянути можливість введення санкцій щодо Росії, якщо Навальний не буде звільнений.

Українська правда
Теми: НавальнийРосіяУкраїнаМЗС


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