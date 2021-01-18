Україна відреагувала на затримання Навального
Міністерство закордонних справ України розцінює затримання в РФ російського опозиціонера Олексія Навального як наступ на права людини та придушення свободи слова.
Джерело: пресслужба МЗС України
Дослівно: "Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини та придушення свободи слова".
Деталі: У МЗС додали, що затримання та політично мотивоване переслідування політичних і громадських діячів, представників нацменшин, журналістів, яке практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов’язанням Росії.
Україна вимагає від російських властей негайно звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема громадян України.
У відомстві також закликали міжнародну спільноту вжити більш рішучих дій для засудження репресій РФ.
Що було раніше: 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним.
Нагадаємо:
- 17 січня ввечері російського опозиціонера Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.
- В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.
- У Європейському Союзі та США різко засудили Росію за затримання Навального та вимагають звільнити опозиціонера.
- Країни Балтії вважають, що Євросоюзу слід розглянути можливість введення санкцій щодо Росії, якщо Навальний не буде звільнений.