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Глава МИД о Навальном: Враг моего врага – мой друг

Понедельник, 25 января 2021, 00:07

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина поддерживает призывы к освобождению российского оппозиционера Алексея Навального, поскольку он является врагом президента РФ Владимира Путина.

Источник: Кулеба в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Поэтому мы заняли жесткую принципиальную позицию, потому что, во-первых, неправильно бить людей, которые вышли на протест, в защиту своих гражданских прав. А во-вторых, есть такая поговорка: враг моего врага – мой друг.

Это можно сказать о Навальном как человеке, который сейчас является олицетворением протестов, и в защиту которого вышли ... на самом деле россияне вышли не в защиту Навального, а в защиту самих себя. Но он является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу".

"Надо понимать Россию. Мы не должны тоже очаровываться Алексеем Навальным, с точки зрения интересов Украины. Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежем, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий".

"Еще извинения придется ему принести за российскую агрессию, если случится так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе. Но, как я сказал, враг моего врага является моим другом. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто".

Что предшествовало: В октябре 2014 года в интервью радиостанции "Эхо Москвы" Навальный заявил: "Я считаю, что, несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины… Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?"

Предыстория:

  • 18 января Министерство иностранных дел Украины заявило, что расценивает задержание в РФ российского оппозиционера Алексея Навального как наступление на права человека и подавление свободы слова.
  • 23 января Кулеба заявил, что Украина решительно осуждает насилие против мирных протестующих и аресты оппозиционных лидеров в России.

Темы: Кулеба ДмитрийНавальный


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