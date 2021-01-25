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Путіна вперше за довгий час запросили виступити на Давоському форумі

Понеділок, 25 січня 2021, 00:28
Гасло форуму - Committed to improving the state of the world

Російські пропагандисти анонсували візит президента РФ Володимира Путіна на Всесвітній економічний форум, який стартує сьогодні в швейцарському Давосі.

Джерело: етер програми "Москва.Кремль.Путін" на телеканалі "Росія 1", передає "Інтерфакс"

Довідка: Давоський форум, який цього року пройде з 25 по 29 січня, відбудеться в онлайн режимі.

Деталі: Видання "ІФ" зазначає, що "на вищому рівні Росія не була представлена в Давосі вже давно: президент (Путін - ред УП) в останній раз приїжджав на форум в 2011 році, прем'єр - в 2013 році (обидва рази це був Дмитро Медведєв - ред ІФ). Путін брав участь в ВЕФ у 2009 році як глава уряду".

Важливо: Участь Володимира Путіна в міжнародному заході відбудеться на фоні масових протестів в Росії, на яких затримали рекордну кількість людей за останні 10 років.

Під час нещодавніх протестів в Москві силовики застосували силу проти мітингувальників. Також жорстоко розігнали мітинги й в інших містах Росії.

Теми: РосіяПутін


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