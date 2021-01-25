Путина впервые за долгое время пригласили выступить на Давосском форуме

Российские пропагандисты анонсировали визит президента РФ Владимира Путина на Всемирный экономический форум, который стартует сегодня в швейцарском Давосе.

Источник: эфир программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1", передает "Интерфакс"

Справка: Давосский форум, который в этом году пройдет с 25 по 29 января, запланирован в онлайн режиме.

Детали: Издание "ИФ" отмечает, что "на высшем уровне Россия не была представлена в Давосе уже давно: президент (Путин - ред) в последний раз приезжал на форум в 2011 году, премьер - в 2013 году (оба раза это был Дмитрий Медведев - ИФ). Путин участвовал в ВЭФ в 2009 году как глава правительства".

Важно: Участие Владимира Путина в международном мероприятии состоится на фоне массовых протестов в России, на которых задержали рекордное количество людей за последние 10 лет.

Во время недавнего многолюдного митинга в Москве силовики применили силу против митингующих. Также жестоко разогнали протестующих и в других городах России.