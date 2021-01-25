Українцям у неділю зробили майже 14 тисяч тестів, виявили 2,5 тисячі хворих на COVID

За добу 24 січня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 516 людям, госпіталізували 1 166 осіб, не змогли врятувати 63 хворих, водночас одужали 5 783 особи.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: У неділю зробили 13 962 тестування (з них методом ПЛР – 10 573, методом ІФА – 3 389). ОДнак результат цих тестувань може потрапити вже у статистику наступних днів.

За останню добу найбільше підтверджених випадків, за даними МОЗ, зареєстрували в Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146).

Серед нових хворих 95 дітей та 87 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні провели 6 108 668 ПЛР-тестувань.

Із березня коронавірусну хворобу виявили у 1 194 328 осіб в Україні. З них 953 297 осіб одужали, а 21 924 пацієнти померли.

Передісторія: В Україні з 8 до 24 січня включно діяв жорсткіший карантин, не працювали торгово-розважальні центри, магазини промислових товарів, кафе й ресторани (крім як на доставку), спортзали й басйени, драматичні й кінотеатри, музеї, школи й вищі навчальні заклади не приймали учнів та студентів тощо.

МОЗ відзначив стабілізацію епідемічної ситуації після різдвяно-новорічних свят і вирішив не продовжувати жорсткий карантин. Загальний карантин діятиме щонайменше до весни.

Уряд поки не планує жорстких обмежувальних карантинних заходів навесні.

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COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП