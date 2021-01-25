Украинцам в воскресенье сделали почти 14 тысяч тестов, обнаружили 2,5 тысячи больных COVID

За сутки 24 января в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2 516 людям, госпитализировали 1 166 человек, не смогли спасти 63 больных, в то же время выздоровели 5 783 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: В воскресенье сделали 13 962 тестирования (из них методом ПЦР – 10 573, методом ИФА – 3 389). Однако результат этих тестов может попасть уже в статистику следующих дней.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев, по данным МОЗ, зарегистрировали в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и г.. Киев (146).

Среди новых больных 95 детей и 87 медработников.

За все время пандемии в Украине провели 6 108 668 ПЦР-тестирования.

С марта коронавирусную болезнь обнаружили у 1 194 328 человек в Украине. Из них 953 297 человек выздоровели, а 21 924 пациента умерли.