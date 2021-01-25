На виборах у Конотопі перемагає "свободівець"

На виборах мера Конотопа перемагає представник ВО "Свобода" Артем Семеніхін, сам він уже оголосив про свою перемогу.

Джерело: Семеніхін у Facebook, Громадський рух "Чесно"

Деталі: Станом на 7:40 25 січня усі дільниці, окрім однієї, яка уточнює протоколи, вже здали свої документи до ТВК. За підрахунками ТВК перемагає Семеніхін.

Відзначається, що явка у день голосування склала 30,8 % (18 516).

Після перемоги Семенихіна в Україні будуть обраними від "Свободи" 19 мерів, і ця партія посяде дев’яте місце за кількістю обраних мерів.

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