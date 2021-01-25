На виборах у Конотопі перемагає "свободівець"
Понеділок, 25 січня 2021, 09:43
На виборах мера Конотопа перемагає представник ВО "Свобода" Артем Семеніхін, сам він уже оголосив про свою перемогу.
Джерело: Семеніхін у Facebook, Громадський рух "Чесно"
Деталі: Станом на 7:40 25 січня усі дільниці, окрім однієї, яка уточнює протоколи, вже здали свої документи до ТВК. За підрахунками ТВК перемагає Семеніхін.
Перемога! Дякую мій Конотопе! P.S. Без моєї команди і побратимів це було б не реально.Опубліковано Артем Семеніхін - міський голова Конотопа Неділя, 24 січня 2021 р.
Відзначається, що явка у день голосування склала 30,8 % (18 516).
Після перемоги Семенихіна в Україні будуть обраними від "Свободи" 19 мерів, і ця партія посяде дев’яте місце за кількістю обраних мерів.
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Передісторія:
- "Свободівця" Семенихіна вже обирали мером у 2015 році. Але він не мав підтримки більшості депутатського корпусу і його усували з посади двома третинами голосів.
- Після цього Семенихін поновлювався на посаді за рішенням суду.
- Наразі "Свобода" має в міській раді 11 з 38 мандатів. У ОПЗЖ 8 депутатів, у "Слуг народу" – 6, у "За майбутнє" – 5 і по 4 депутати є у ЄС і "Батьківщини".
- На виборах 25 жовтня 2020 року Семенихін програв своєму опоненту Олександру Луговому (самовисуванець, набрав 37%). Однак той не встиг отримати мандат мера, оскільки помер від коронавірусу.