На выборах в Конотопе побеждает "свободовец"

На выборах мэра Конотопа побеждает представитель ВО "Свобода" Артем Семенихин, сам он уже объявил о своей победе.

Источник: Семенихин в Facebook, Общественное движение "Честно"

Детали: По состоянию на 7:40 25 января все участки, кроме одного, который уточняет протоколы, уже сдали свои документы в ТИК. По подсчетам ТИК побеждает Семенихин.

Отмечается, что явка в день голосования составила 30,8% (18 516).

После победы Семенихина в Украине будут избранными от "Свободы" 19 мэров, и эта партия займет девятое место по числу избранных мэров.

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