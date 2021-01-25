На выборах в Конотопе побеждает "свободовец"
Понедельник, 25 января 2021, 09:43
На выборах мэра Конотопа побеждает представитель ВО "Свобода" Артем Семенихин, сам он уже объявил о своей победе.
Источник: Семенихин в Facebook, Общественное движение "Честно"
Детали: По состоянию на 7:40 25 января все участки, кроме одного, который уточняет протоколы, уже сдали свои документы в ТИК. По подсчетам ТИК побеждает Семенихин.
Перемога! Дякую мій Конотопе! P.S. Без моєї команди і побратимів це було б не реально.Опубліковано Артем Семеніхін - міський голова Конотопа Неділя, 24 січня 2021 р.
Отмечается, что явка в день голосования составила 30,8% (18 516).
После победы Семенихина в Украине будут избранными от "Свободы" 19 мэров, и эта партия займет девятое место по числу избранных мэров.
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Предыстория:
- "Свободовца" Семенихина уже избирали мэром в 2015 году. Но он не имел поддержки большинства депутатского корпуса и его отстраняли от должности двумя третями голосов.
- После этого Семенихин восстанавливался в должности по решению суда.
- Сейчас у "Свободы" в городском совете 11 из 38 мандатов. От ОПЗЖ в совете 8 депутатов, от "Слуги народа" – 6, от "За будущее" – 5 и по 4 депутата от ЕС и "Батькивщины".
- На выборах 25 октября 2020 года Семенихин проиграл своему оппоненту Александру Луговому (самовыдвиженец, набрал 37%). Однако тот не успел получить мандат мэра, поскольку умер от коронавируса.