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"Привітай Зеленського платіжкою": на Банковій протестували проти високих тарифів

Понеділок, 25 січня 2021, 16:54
Привітай Зеленського платіжкою: на Банковій протестували проти високих тарифів
скріншот з відео

У день народження президента Володимира Зеленського на Банкову прийшли близько сотні активістів з платіжками з усієї України.

Джерело: ефір "5 каналу"

Деталі: Кореспондент зазначає, що понад 100 людей зібралися перед входом до Офісу президента.

Люди, обурені тарифами на блакитне паливо, які вони називають здирницькими, принесли платіжки за газ і транспортування під вікна ОПУ.

Українці вимагають зменшення ціни на газ, а також скасувати плату за транспортування газу та повернути пільгову плату за перші 100 кіловат електроенергії, яка діяла до 2021 року. Зазначається, що з будівлі до людей ніхто не вийшов.

Після акції люди запланували автопробіг до держдачі Зеленського у Конча-Заспі.

Довідково: 25 січня Зеленський відзначає 43-річчя. Він просить тих, хто хоче його привітати з днем народження, переказати кошти для однієї з інфекційних лікарень України.

"5 канал" належить п'ятому президенту та лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку, головному опозиціонеру чинної влади.

Передісторія:

  • З 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.
  • У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Буковині, Прикарпатті, Закарпатті, Сумщині, Чернігівщині.
  • 13 січня після наради, яку скликали на тлі протестів проти підвищення тарифів, в Офісі президента повідомили, що за ініціативою Зеленського було ухвалено рішення про перехід на ручне управління: на період карантинних обмежень ціну на газ регулюватиме не ринок, а держава.
  • Затверджена ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За даними влади, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%. За словами в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення має бути впроваджене й повністю запрацює вже з лютого.

Українська правда

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Теми: Зеленськийтарифи
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