"Привітай Зеленського платіжкою": на Банковій протестували проти високих тарифів

У день народження президента Володимира Зеленського на Банкову прийшли близько сотні активістів з платіжками з усієї України.

Джерело: ефір "5 каналу"

Деталі: Кореспондент зазначає, що понад 100 людей зібралися перед входом до Офісу президента.

Люди, обурені тарифами на блакитне паливо, які вони називають здирницькими, принесли платіжки за газ і транспортування під вікна ОПУ.

Українці вимагають зменшення ціни на газ, а також скасувати плату за транспортування газу та повернути пільгову плату за перші 100 кіловат електроенергії, яка діяла до 2021 року. Зазначається, що з будівлі до людей ніхто не вийшов.

Після акції люди запланували автопробіг до держдачі Зеленського у Конча-Заспі.

Довідково: 25 січня Зеленський відзначає 43-річчя. Він просить тих, хто хоче його привітати з днем народження, переказати кошти для однієї з інфекційних лікарень України.

"5 канал" належить п'ятому президенту та лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку, головному опозиціонеру чинної влади.

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