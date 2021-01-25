В день рождения президента Владимира Зеленского на Банковую пришли около сотни активистов с платежками со всей Украины.

Источник: эфир "5 канала"

Детали: Корреспондент отмечает, что более 100 человек собрались перед входом в Офис президента.

Люди, возмущенные тарифами на голубое топливо, которые они называют грабительскими, принесли платежки за газ и транспортировку под окна ОПГ.

Украинцы требуют уменьшения цены на газ, а также отменить плату за транспортировку газа и вернуть льготную плату за первые 100 киловатт электроэнергии, которая действовала до 2021 года. Отмечается, что из здания к людям никто не вышел.

После акции люди запланировали автопробег к госдаче Зеленского в Конча-Заспе.

Справка: 25 января президент Владимир Зеленский отмечает 43-летие.

Напомним: