"Слуга народу" втратила ще одну сходинку в рейтингу партій 

За даними "Київського міжнародного інституту соціології", партія Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя" лідирує у симпатіях українців, а партія Володимира Зеленського "Слуга народу" опустилася на четверту позицію рейтингу.

Джерело: КМІС за результатами опитування, проведеного 22 січня

Деталі: Якби вибори до Верховної Ради відбулися в другій половині січня, відносно найбільше голосів отримала б партія ОПЗЖ, за яку готові віддати свій голос 15,7% серед усіх респондентів і 20,7% серед тих, хто визначився з вибором.

На другому місці – "Європейська солідарність", яку підтримують 11,6% серед усіх респондентів і 15,3% серед тих, хто визначився з вибором.

Третє місце, як зазначають соціологи, ділять "Батьківщина" (відповідно, 9,5% і 12,6%) та "Слуга народу" (8,5% і 11,2%).

Також набирають понад 5% прохідного бар’єру "Сила і честь" (6,3% і 8,3%), "Голос" (4,2% і 5,6%) і "Українська стратегія Гройсмана" (4% і 5,3%).

Близькі до прохідного бар’єру "Партія Шарія" (3,5% і 4,6%), "УДАР" (3,3% і 4,4%) та "Свобода" (2,9% і 3,8%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Нагадаємо: У квітні 2020 року партія "Слуга народу" лідирувала в опитуваннях КМІСу, маючи 32,6% підтримки.

У жовтні-листопаді президентська партія була вже третьою у рейтингу політсил: її підтримували 18,7% опитаних, але вона відчутно випереджала "Батьківщину" (у тої було 9,3% потенційних голосів).

Довідка: 22 січня 2021 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI): опитав 1005 респондентів на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1% – для показників, близьких до 50%, 2,7% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються окуповані території Криму й Донбасу.