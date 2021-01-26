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МОН відреагувало на скандальні заяви у Драгоманова

Вівторок, 26 січня 2021, 20:35
університет імені драгоманова

Міністерство освіти і науки України прокоментувало ситуацію щодо висловлювань про мову викладачки університету національного педагогічного університету імені Драгоманова Євгенії Більченко.

Джерело: МОН у Facebook

Дослівно: "Тема мови може та має обговорюватися в демократичному суспільстві, винятково з повагою і толерантністю. Україна обрала свій шлях щодо мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що є важливим для країни.

Нас, україномовних та російськомовних, об’єднує те, що ми всі – українці. І ми всі маємо турбуватися про нашу країну та нашу мову.

Наше завдання як суспільства, що постійно розвивається, – дійти однієї системи координат. Усі дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду. І повинні мати винятково риторику поваги, незалежно від позиції. А також розуміння, що ми всі живемо в одній країні, в якій повага є нашою невід’ємною національною рисою".

Деталі: Ніякої конкретики та оцінки на висловлювання професорки міністерство не надало. Також не зазначається, чи буде якась реакція міністерства щодо викладачки або самого університету.

Передісторія: Викладачка Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко назвала Україну "американською колонією".

Вона також додала, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" є "опухлим лімфовузлом" в хворому тілі. 

В університеті дописи викладачки назвали неприпустимими і неприйнятними висловлюваннями проти української мови, українських громадян та Української держави, які йдуть врозріз з моральними принципами та переконаннями колективу.

Українська правда
Теми: МіносвітимоваКиїв


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