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МОН отреагировало на скандальные заявления в Драгоманова

Вторник, 26 января 2021, 20:35

Министерство образования и науки Украины прокомментировало ситуацию относительно высказываний о языке преподавательницы национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко.

Источник: МОН в Facebook

Дословно: "Тема языка может и должна обсуждаться в демократическом обществе, исключительно с уважением и толерантностью.  Украина выбрала свой путь по языковому вопросу.  Он о заботе вокруг государственного языка, что является важным для страны.

Нас, украиноязычных и русскоязычных, объединяет то, что мы все - украинцы.  И мы все должны беспокоиться о нашей стране и нашем языке.

Наша задача как общества, постоянно развивается, - дойти одной системы координат.

Все дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда.  И должны иметь исключительно риторику уважения, независимо от позиции.  А также понимание, что мы все живем в одной стране, в которой уважение является нашей неотъемлемой национальной чертой".

Детали: Никакой конкретики и оценки на высказывания профессора министерство не предоставило. Также не сообщается, будет ли какая-то реакция министерства по поводу преподавательницы или самого университета.

Предыстория: Преподаватель Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко назвала Украину "американской колонией".

Она также добавила, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является "опухшим лимфоузлом" в больном теле.

В университете сообщения преподавательницы назвали недопустимыми и неприемлемыми высказываниями против украинского языка, украинских граждан и Украинского государства, которые идут вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива.

Украинская правда
Темы: МинобразованияязыкКиев


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