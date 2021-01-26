МОН отреагировало на скандальные заявления в Драгоманова

Министерство образования и науки Украины прокомментировало ситуацию относительно высказываний о языке преподавательницы национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко.

Источник: МОН в Facebook

Дословно: "Тема языка может и должна обсуждаться в демократическом обществе, исключительно с уважением и толерантностью. Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он о заботе вокруг государственного языка, что является важным для страны.

Нас, украиноязычных и русскоязычных, объединяет то, что мы все - украинцы. И мы все должны беспокоиться о нашей стране и нашем языке.

Наша задача как общества, постоянно развивается, - дойти одной системы координат.

Все дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда. И должны иметь исключительно риторику уважения, независимо от позиции. А также понимание, что мы все живем в одной стране, в которой уважение является нашей неотъемлемой национальной чертой".

Детали: Никакой конкретики и оценки на высказывания профессора министерство не предоставило. Также не сообщается, будет ли какая-то реакция министерства по поводу преподавательницы или самого университета.

Предыстория: Преподаватель Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко назвала Украину "американской колонией".

Она также добавила, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является "опухшим лимфоузлом" в больном теле.

В университете сообщения преподавательницы назвали недопустимыми и неприемлемыми высказываниями против украинского языка, украинских граждан и Украинского государства, которые идут вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива.