Президент Росії Володимир Путін був ініціатором розмови з новообраним лідером США Джо Байденом. Розмова тривала більше 30 хвилин, говорили і про російську агресію на Донбасі.

Джерело: речник Путіна Дмитро Пєсков, російські ЗМІ "Интерфакс-Россия"

У Пєскова запитали, чому повідомлення офісу Байдена відрізняється від Кремлівського. Зокрема, у США повідомили, що Путін з Байденом розмовляли про "російську агресію" щодо України, а сайт Кремля написав про "внутрішньоукраїнський конфлікт".

Пряма мова Пєскова: "Використані фрази якраз відображають позицію сторін, і, звичайно, різниця у викладі говорить про серйозні розбіжності з цього приводу".

Деталі: При цьому він зазначив, що президенти не обговорювали питання відновлення російсько-американських переговорів, подібних до зустрічей колишнього спецпредставника США в Україні Курта Волкера та радника Путіна Владислава Суркова.

За словами Пєскова, Путін був ініціатором розмови. Він нібито хотів привітати Байдена з початком роботи.

Речник додав, що розмова тривала більше 30 хвилин.

Що було раніше: Президент США Джо Байден 26 січня вперше з моменту вступу на посаду розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним.

У Білому домі повідомили, що серед тем були пропозиції Байдена про продовження нового договору СНО з Росією на п'ять років і рішуча підтримка суверенітету України США перед обличчям триваючої російської агресії.

В Офісі президента розмову президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна назвали ідеальною для інтересів України.