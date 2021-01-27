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Путин сам позвонил Байдену, президенты имеют разногласия в вопросе Украины – Песков

Среда, 27 января 2021, 12:34
Путин сам позвонил Байдену, президенты имеют разногласия в вопросе Украины – Песков

Президент России Владимир Путин был инициатором разговора с новоизбранным лидером США Джо Байденом. Разговор длился более 30 минут, говорили и о российской агрессии на Донбассе.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российские СМИ "Интерфакс-Россия"

У Пескова спросили, почему сообщение офиса Байдена отличается от Кремлевского. В частности, в США сообщили, что Путин с Байденом говорили о "российской агрессии" в отношении Украины, а сайт Кремля написал о "внутриукраинском конфликте".

Прямая речь Пескова: "Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет".

Детали: При этом он отметил, что президенты не обсуждали вопрос восстановления российско-американских переговоров, подобных к встречам бывшего спецпредставителя США в Украине Курта Волкера и советника Путина Владислава Суркова.

По словам Пескова, Путин был инициатором разговора. Он якобы хотел поздравить Байдена с началом работы.

Спикер добавил, что беседа длилась более 30 минут.

Что было раньше: Президент США Джо Байден 26 января впервые с момента вступления в должность разговаривал с президентом России Владимиром Путиным.

В Белом доме сообщили, что среди тем были предложение Байдена о продлении нового договора СНВ с Россией на пять лет и решительная поддержка суверенитета Украины США перед лицом продолжающейся российской агрессии.

В Офисе президента разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина назвали идеальным для интересов Украины.

Украинская правда

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Темы: БайденПутинРосcияСШАУкраина
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