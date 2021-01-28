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Пытки в "Изоляции": Украина подозревает в преступлениях по меньшей мере 5 человек

Четверг, 28 января 2021, 00:20
Пытки в Изоляции: Украина подозревает в преступлениях по меньшей мере 5 человек
Фото: Telegram-канал "Донецкий тракторист"

По делу о преступлениях в так называемой подпольной тюрьме "Изоляция" на территории бывшего завода изоляционных материалов во временно оккупированном Донецке Украина подозревает по меньшей мере пять человек.

Источник: начальник управления Департамента по преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ОГПУ Андрей Лещенко в эфире Радио Донбас.Реалии

Прямая речь: "В настоящее время есть 5 человек, совершивших те или иные преступления, но это не говорит, что правоохранительные органы знают о преступлении только этих пяти человек. Нет. В целом их около 50. В ближайшее время, надеемся, что будут определенные процессуальные решения по этому уголовному делу. Но это уже решать процессуальном руководителю в конкретном уголовном производстве, достаточно доказательств в настоящее время, для того, чтобы предъявить обвинение тому или иному человеку ".

Детали: По словам Лещенко, кроме наказания на национальном уровне, государство хочет привлечь к ответственности преступников и в международных судах. В то же время, там другая специфика доказательства преступления.

"Существует такое понятие "форма командной ответственности", которая отсутствует в нашем национальном законодательстве. Что это значит? Если есть человек, который знает или узнал потом, что в отношении пленного или гражданского происходили какие-то военные действия, но она не прекратил это или не привлек к ответственности людей, которые совершали эти преступления, то этот человек считается соисполнителем этого преступления. Это дает возможность Международному уголовному суду привлекать к ответственности людей, которые фактически не совершали пыток, изнасилований или убийств, но знали о том, что такие события происходят на территории, находящейся под их контролем или их ответственностью", – заявил он.

Знать больше: Страх и смерть в "Изоляции". Как пытают людей в подвалах Донецка

Станислав Асеев: Все оккупированные территории Донбасса – один большой концлагерь "Изоляция"

Напомним:

  • В сеть попали фотографии концлагеря боевиков в Донецке "Изоляция", который расположен на территории бывшего завода изоляционных материалов.
  • "Изоляция" – лагерь-тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке, где в 2010-2014 годах работал одноименный арт-фонд, а с начала войны удерживают, пытают и мучают тех, кто не признает т.н. "ДНР" или подозревается в "шпионаже" на Украину.

Украинская правда

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Темы: ДонбассОРДЛО
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