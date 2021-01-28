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Дубінський відреагував на санкції від Youtube

Четвер, 28 січня 2021, 12:49
Дубінський відреагував на санкції від Youtube

Народний депутат Олександр Дубінський стверджує, що видалення його каналу з відеосервісу Youtube зашкодить сотням тисяч його підписників, і називає це "інформаційною блокадою".

Джерело: його сторінка у Facebook

Пряма мова: "Ще 10 днів тому я заявляв на прес-конференції, що після рішення Мінфіну США про санкції, яке було прийнято в результаті абсолютно брехливого доносу на мене українських аферистів буде здійснюватися блокування соціальними мережами моїх сторінок.

Сьогодні це сталося зі сторінкою в ютубі. Тепер жертвами тимчасової безкарності аферистів стали і сотні тисяч моїх підписників. Їх просто позбавили можливості отримувати інформацію від народного депутата України".

Деталі: Дубінський повідомив, що "поки залишаються робочими" його фейсбук-сторінка і телеграм-канал. Він закликав підписуватися на нього і навіть підбадьорив своїх читачів: "Разом з вами ми обов'язково прорвемося крізь інформаційну блокаду".

Також нардеп назвав символічним той факт, що блокування ютубу сталася відразу після оприлюднення ним звернення до президента Володимира Зеленського.

Передісторія: Раніше у четвер з'ясувалося, що відомий відеосервіс YouTube видалив канал нардепа Олександра Дубінського, і зробив це через санкції, які проти нього нещодавно запровадили США.

Українська правда

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Теми: Дубінськийсоцмережісанкціїінтернет
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