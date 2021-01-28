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Дубинський отреагировал на санкции от Youtube

Четверг, 28 января 2021, 13:49

Народный депутат Александр Дубинский утверждает, что удаление его канала с видеосервиса Youtube навредит сотням тысяч его подписчиков, и называет это "информационной блокадой".

Источник: его страница в Facebook

Прямая речь: "Ещё 10 дней назад я заявлял на пресс-конференции, что после решения Минфина США о санкциях, которое было принято в результате абсолютно ложного доноса на меня украинских аферистов будет осуществляться блокировка социальными сетями моих страниц.

Сегодня это произошло со страницей в ютубе. Теперь жертвами временной безнаказанности аферистов стали и сотни тысяч моих подписчиков. Их просто лишили возможности получать информацию от народного депутата Украины".

Детали: Дубинский сообщил, что "пока остаются рабочими" его фейсбук-страница и телеграм-канал. Он призвал подписываться на него и даже приободрил своих читателей: "Вместе с вами мы обязательно прорвём информационную блокаду".

Также нардеп назвал символичным тот факт, что блокировка ютуба произошла сразу после обнародования им обращения к президенту Владимиру Зеленскому.

Предыстория: Ранее в четверг выяснилось, что известный видеосервис YouTube удалил канал нардепа Александра Дубинского, и сделал это из-за санкций, которые против него недавно ввели США.

Украинская правда
Темы: Дубинскийсоцсетисанкцииинтернет


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