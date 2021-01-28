Кабмін оскаржить скасування нової редакції правопису

Кабінет міністрів оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва, що скасував постанову уряду, якою було схвалено нову редакцію "Українського правопису".

Джерело: заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, яку цитує відомство у Facebook

Пряма мова Коломієць: "28 січня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису.

У зв’язку з цим хочу повідомити, що ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та оскаржуватимемо його в апеляційній інстанції. На те, аби подати апеляцію, Уряд має 30 днів".

Довідка: Нову редакцію "Українського правопису" було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року – відтоді її рекомендовано застосовувати в усній мові та письмі.

Згідно з новаціями, нормою стало говорити й писати "проєкт" і "траєкторія", проте "Афіни" могли вживатися на рівних із "Атенами", так само як "Марфа" і "Марта". Серед іншого, українцям розширили можливість вживання фемінітивів, а також змусили писати без дефісу такі слова, як "експрезидент" та "віцепрем'єр".

Передісторія: 28 січня стало відомо, що ОАСК скасував нову редакцію правопису.

Знати більше: "Индика" там нема! Остаточна редакція нового Українського правопису: основні новації

Новий Український правопис запрацює з 3 червня – МОН