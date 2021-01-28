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Кабмин обжалует отмену новой редакции правописания

Четверг, 28 января 2021, 18:51

Кабинет министров обжалует решение Окружного административного суда Киева, который отменил постановление правительства, которым была одобрена новая редакция "Украинского правописания".

Источник: заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, которую цитирует ведомство в Facebook

Прямая речь Коломиец: "28 января Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания.

В связи с этим хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и обжаловать его в апелляционной инстанции.  На то, чтобы подать апелляцию, у правительства есть 30 дней".

Справка: Новая редакция "Украинского правописания" ("Українського правопису") была опубликована на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук 3 июня 2019 года – с тех пор ее рекомендуется применять в устной речи и на письме.

Согласно новациям, нормой стало говорить и писать "проєкт" и "траєкторія", однако "Афіни" могли использоваться на равных со словом "Атени", так же как "Марфа" и "Марта". Среди прочего, украинцам расширили возможности применения феминитивов, а также заставили писать без дефиса такие слова, как "експрезидент" и "віцепрем'єр".

Предыстория: 28 января ОАСК отменил новую редакцию "Українського правопису".

Знать больше: "Ындыка" там нет! Окончательная редакция нового Украинского правописания: основные новации

Новое Украинское правописание вступит в силу с 3 июня – МОН

Украинская правда
Темы: Кабинет министровМинюст


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