Кабмин обжалует отмену новой редакции правописания

Кабинет министров обжалует решение Окружного административного суда Киева, который отменил постановление правительства, которым была одобрена новая редакция "Украинского правописания".

Источник: заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, которую цитирует ведомство в Facebook

Прямая речь Коломиец: "28 января Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания.

В связи с этим хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и обжаловать его в апелляционной инстанции. На то, чтобы подать апелляцию, у правительства есть 30 дней".

Справка: Новая редакция "Украинского правописания" ("Українського правопису") была опубликована на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук 3 июня 2019 года – с тех пор ее рекомендуется применять в устной речи и на письме.

Согласно новациям, нормой стало говорить и писать "проєкт" и "траєкторія", однако "Афіни" могли использоваться на равных со словом "Атени", так же как "Марфа" и "Марта". Среди прочего, украинцам расширили возможности применения феминитивов, а также заставили писать без дефиса такие слова, как "експрезидент" и "віцепрем'єр".

Предыстория: 28 января ОАСК отменил новую редакцию "Українського правопису".

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Новое Украинское правописание вступит в силу с 3 июня – МОН