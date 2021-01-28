Янукович способствовал наращиванию в Украине российских войск, которые потом оккупировали Крым – ОГП
Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу в государственной измене за подписание "Харьковских соглашений".
Источник: Офіс генпрокурора
Дословно: "Подозреваемый 21 апреля 2010, находясь в Харькове, искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на суверенной территории, под предлогом получения скидки на газ, подписал от государства соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Этим документом был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации.
При этом, соглашение, а также заключенные контракты на ее выполнение между АО "НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром", фактически не придавали никакого снижения цены на газ. Перед подписанием документов цена для Украины была дважды искусственно завышена Российской Федерацией: по состоянию на конец 2008 года цена газа по 1000 куб метров для Украины составляла 179,5 доллара США, тогда как на конец 2010 года - 352,33 доллара США. Кроме этого именно снижение признавалось обязательствами Украины по государственному долгу перед РФ, погашаются.
По версии следствия, Россия сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставку природного газа, а затем на его погашения, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически безвозмездно располагала ЧФ РФ на территории Украины".
Детали: В результате подписанных "Харьковских соглашений" был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных Сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и вывода из страны.
Отмечается, что военнослужащие этого Черноморского флота во взаимодействии с другими подразделениями Вооруженных Сил РФ, совершили вторжение на территорию полуострова Крым и оккупировали его.
Предыстория:
- ГПУ с 2014 года расследует вероятное завладение госимуществом – комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". В рамках уголовного производства сообщено подозрение, в частности, экс-президенту Виктору Януковичу.
- В июле 2015 года имущество резиденции "Межигорье" было арестовано.
- В 2017 году земельные участки "Межигорья" передали государству. Суд тогда признал недействительными договора, по которым правительственная резиденция в 2007 году выбыла из государственной собственности.
- После побега в 2014 году экс-президента Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств.
- Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированной под вознаграждение за авторские книги.
- Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой экс-президента.