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Янукович способствовал наращиванию в Украине российских войск, которые потом оккупировали Крым – ОГП

Четверг, 28 января 2021, 19:15
Янукович способствовал наращиванию в Украине российских войск, которые потом оккупировали Крым – ОГП

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу в государственной измене за подписание "Харьковских соглашений".

Источник: Офіс генпрокурора

Дословно: "Подозреваемый 21 апреля 2010, находясь в Харькове, искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на суверенной территории, под предлогом получения скидки на газ, подписал от государства соглашение между Украиной и Российской Федерацией.  Этим документом был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации.

При этом, соглашение, а также заключенные контракты на ее выполнение между АО "НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром", фактически не придавали никакого снижения цены на газ.  Перед подписанием документов цена для Украины была дважды искусственно завышена Российской Федерацией: по состоянию на конец 2008 года цена газа по 1000 куб метров для Украины составляла 179,5 доллара США, тогда как на конец 2010 года - 352,33 доллара США.  Кроме этого именно снижение признавалось обязательствами Украины по государственному долгу перед РФ, погашаются.

По версии следствия, Россия сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставку природного газа, а затем на его погашения, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически безвозмездно располагала ЧФ РФ на территории Украины".

Детали: В результате подписанных "Харьковских соглашений" был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных Сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и вывода из страны.

Отмечается, что военнослужащие этого Черноморского флота во взаимодействии с другими подразделениями Вооруженных Сил РФ, совершили вторжение на территорию полуострова Крым и оккупировали его.

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: ЯнуковичРосcияоккупацияКрымХарьковские соглашения
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