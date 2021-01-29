Введення в дію рішення про заборону абортів спровокувало нові протести у Польщі

Другий день поспіль у польський містах тривають протести проти рішення, яке майже повністю заборонило аборти в країні з 27 січня.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Найбільша акція відбулась у Варшаві під будівлею Конституційного трибуналу, який і видав відповідну ухвалу. Там зібрались більше тисячі осіб. Деякі тримали плакати "Аборти без обмежень" та скандували "Думаю, відчуваю, вирішую".

Організатором протестів виступив "Загальнопольський страйк жінок". Його лідерка Марта Лемпарт вважає, що влада не може відібрати у поляків їхні права.

Фото: tvnwarszawa.pl

Зазначається, що спочатку учасники акції заблокували площу на Роздоріжжі, а потім підібрались ближче до будинку трибуналу. Будівля останнього була оточена поліцією. Там протестувальники розлили червону фарбу, що символізує кров, та розкидали дитячі плюшеві ведмеді.

Відомо, що кілька маніфестантів потрапили на територію трибуналу та прикріпили на будинку плакат з символікою "Загальнопольського страйку жінок", запаливши фаєри біля будинку. Їх одразу затримали силовики та повезли до відділків. Загалом, поліція забрала 3-5 осіб, зокрема одну із лідерок протестів Клементину Суханов.

На тлі затримань відбулись сутички із поліцією. Останні оточили мітингарів щільним кільцем і випускали з нього лише після перевірки особистих даних.

Фото: tvnwarszawa.pl

Окрім Варшави, протести відбулись у 40 польських міст.

Що передувало: Постанова Конституційного суду Польщі, яка майже повністю забороняє аборти, набрала чинності 27 січня. Раніше її дію відтерміновували через масові протести.

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