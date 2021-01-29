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Введення в дію рішення про заборону абортів спровокувало нові протести у Польщі

П'ятниця, 29 січня 2021, 00:29
Введення в дію рішення про заборону абортів спровокувало нові протести у Польщі
ФОТО: TVNWARSZAWA.PL

Другий день поспіль у польський містах тривають протести проти рішення, яке майже повністю заборонило аборти в країні з 27 січня. 

Джерело: "Укрінформ

Деталі: Найбільша акція відбулась у Варшаві під будівлею Конституційного трибуналу, який і видав відповідну ухвалу. Там зібрались більше тисячі осіб. Деякі тримали плакати "Аборти без обмежень" та скандували "Думаю, відчуваю, вирішую". 

Організатором протестів виступив "Загальнопольський страйк жінок". Його лідерка Марта Лемпарт вважає, що влада не може відібрати у поляків їхні права. 

 
Фото: tvnwarszawa.pl

Зазначається, що спочатку учасники акції заблокували площу на Роздоріжжі, а потім підібрались ближче до будинку трибуналу. Будівля останнього була оточена поліцією. Там протестувальники розлили червону фарбу, що символізує кров, та розкидали дитячі плюшеві ведмеді. 

Відомо, що кілька маніфестантів потрапили на територію трибуналу та прикріпили на будинку плакат з символікою "Загальнопольського страйку жінок", запаливши фаєри біля будинку. Їх одразу затримали силовики та повезли до відділків. Загалом, поліція забрала 3-5 осіб, зокрема одну із лідерок протестів Клементину Суханов.

На тлі затримань відбулись сутички із поліцією. Останні оточили мітингарів щільним кільцем і випускали з нього лише після перевірки особистих даних.

 
Фото: tvnwarszawa.pl

Окрім Варшави, протести відбулись у 40 польських міст.  

Що передувало: Постанова Конституційного суду Польщі, яка майже повністю забороняє аборти, набрала чинності 27 січня. Раніше її дію відтерміновували через масові протести.

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Передісторія: 

  • 22 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. 
  • Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту
  • Президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.

Українська правда
Теми: Польщаправа людини
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