Введение в действие решение о запрете абортов спровоцировало новые протесты в Польше
Второй день подряд в польский городах продолжаются протесты против решения, которое почти полностью запретило аборты в стране с 27 января.
Источник: "Укринформ"
Детали: Самая большая акция состоялась в Варшаве под зданием Конституционного трибунала, который и выдал соответствующее постановление. Там собрались более тысячи человек. Некоторые держали плакаты "Аборты без ограничений" и скандировали "Думаю, чувствую, решаю".
Организатором протестов выступила "Общепольская забастовка женщин". Его лидер Марта Лемпарт считает, что власть не может отобрать у поляков их права.
Отмечается, что сначала участники акции заблокировали площадь на Раздорожье, а потом подобрались ближе к дому трибунала. Здание последнего была оцеплено полицией. Там протестующие разлили красную краску, символизирующий кровь, и разбросали детских плюшевых медведей.
Известно, что несколько манифестантов попали на территорию трибунала и прикрепили на здании плакат с символикой "Общепольской забастовки женщин", зажигая файеры возле дома. Их сразу задержали силовики и увезли в участки. В общем, полиция забрала 3-5 человек, в частности одну из лидеров протестов Клементину Суханов.
На фоне задержаний произошли столкновения с полицией. Последние окружили митингующих плотным кольцом и выпускали из него только после проверки личных данных.
Кроме Варшавы, протесты прошли в 40 польских городов.
Что предшествовало: Постановление Конституционного суда Польши, что почти полностью запрещает аборты, вступило в силу 27 января. Ранее ее действие откладывали из-за протестов.
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Предыстория:
- 22 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.
- После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста.
- Президент Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.