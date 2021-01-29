Второй день подряд в польский городах продолжаются протесты против решения, которое почти полностью запретило аборты в стране с 27 января.

Источник: "Укринформ"

Детали: Самая большая акция состоялась в Варшаве под зданием Конституционного трибунала, который и выдал соответствующее постановление. Там собрались более тысячи человек. Некоторые держали плакаты "Аборты без ограничений" и скандировали "Думаю, чувствую, решаю".

Организатором протестов выступила "Общепольская забастовка женщин". Его лидер Марта Лемпарт считает, что власть не может отобрать у поляков их права.

Фото: tvnwarszawa.p

Отмечается, что сначала участники акции заблокировали площадь на Раздорожье, а потом подобрались ближе к дому трибунала. Здание последнего была оцеплено полицией. Там протестующие разлили красную краску, символизирующий кровь, и разбросали детских плюшевых медведей.

Известно, что несколько манифестантов попали на территорию трибунала и прикрепили на здании плакат с символикой "Общепольской забастовки женщин", зажигая файеры возле дома. Их сразу задержали силовики и увезли в участки. В общем, полиция забрала 3-5 человек, в частности одну из лидеров протестов Клементину Суханов.

На фоне задержаний произошли столкновения с полицией. Последние окружили митингующих плотным кольцом и выпускали из него только после проверки личных данных.

ФОТО: TVNWARSZAWA.P

Кроме Варшавы, протесты прошли в 40 польских городов.

Что предшествовало: Постановление Конституционного суда Польши, что почти полностью запрещает аборты, вступило в силу 27 января. Ранее ее действие откладывали из-за протестов.

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