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Введение в действие решение о запрете абортов спровоцировало новые протесты в Польше

Пятница, 29 января 2021, 01:29
ФОТО: TVNWARSZAWA.PL

Второй день подряд в польский городах продолжаются протесты против решения, которое почти полностью запретило аборты в стране с 27 января.

Источник: "Укринформ"

Детали: Самая большая акция состоялась в Варшаве под зданием Конституционного трибунала, который и выдал соответствующее постановление. Там собрались более тысячи человек. Некоторые держали плакаты "Аборты без ограничений" и скандировали "Думаю, чувствую, решаю".

Организатором протестов выступила "Общепольская забастовка женщин". Его лидер Марта Лемпарт считает, что власть не может отобрать у поляков их права.

 
Фото: tvnwarszawa.p

Отмечается, что сначала участники акции заблокировали площадь на Раздорожье, а потом подобрались ближе к дому трибунала. Здание последнего была оцеплено полицией. Там протестующие разлили красную краску, символизирующий кровь, и разбросали детских плюшевых медведей.

Известно, что несколько манифестантов попали на территорию трибунала и прикрепили на здании плакат с символикой "Общепольской забастовки женщин", зажигая файеры возле дома. Их сразу задержали силовики и увезли в участки. В общем, полиция забрала 3-5 человек, в частности одну из лидеров протестов Клементину Суханов.

На фоне задержаний произошли столкновения с полицией. Последние окружили митингующих плотным кольцом и выпускали из него только после проверки личных данных.

 
ФОТО: TVNWARSZAWA.P

Кроме Варшавы, протесты прошли в 40 польских городов.

Что предшествовало: Постановление Конституционного суда Польши, что почти полностью запрещает аборты, вступило в силу 27 января. Ранее ее действие откладывали из-за протестов.

Читайте также: Убийство или возможность выбора: как международное право регулирует вопросы абортов

Предыстория: 

  • 22 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.
  • После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста.
  • Президент Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.

Украинская правда
Темы: Польшаправа человека


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