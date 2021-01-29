Байден "не стримувався" у розмові із Путіним – Білий дім

Президент США Джо Байден під час розмови із президентом Росії Володимиром Путіним "не стримувався", зокрема коментуючи ситуацію навколо опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на речницю Білого дому Джен Псакі

Деталі: За словами речниці, Байден однозначно висловив позицію щодо арешту Навального.

Новообраний президент "не приховував стурбованості" під час розмови із Путіним.

"Він не стримувався, висловив стурбованість з приводу поводження із Олексієм Навальним та поводження силовиків із протестувальниками", – сказала Псакі.

Речниця додала, що Байден "ніколи не стримував емоції у питаннях, які стосуються президента Путіна, та не приховував своєї стурбованості через дії російського уряду, і він ясно та однозначно сказав про це під час розмови".

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