Байден "не стримувався" у розмові із Путіним – Білий дім
Президент США Джо Байден під час розмови із президентом Росії Володимиром Путіним "не стримувався", зокрема коментуючи ситуацію навколо опозиціонера Олексія Навального.
Джерело: "Голос Америки" з посиланням на речницю Білого дому Джен Псакі
Деталі: За словами речниці, Байден однозначно висловив позицію щодо арешту Навального.
Новообраний президент "не приховував стурбованості" під час розмови із Путіним.
"Він не стримувався, висловив стурбованість з приводу поводження із Олексієм Навальним та поводження силовиків із протестувальниками", – сказала Псакі.
Речниця додала, що Байден "ніколи не стримував емоції у питаннях, які стосуються президента Путіна, та не приховував своєї стурбованості через дії російського уряду, і він ясно та однозначно сказав про це під час розмови".
Нагадаємо:
- Президент США Джо Байден 26 січня вперше з моменту вступу на посаду розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним.
- У Білому домі повідомили, що серед тем були пропозиції Байдена про продовження нового договору СНО з Росією на п'ять років і рішуча підтримка суверенітету України США перед обличчям триваючої російської агресії.
- В Офісі президента розмову президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна назвали ідеальною для інтересів України.