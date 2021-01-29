Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден "не стримувався" у розмові із Путіним – Білий дім

П'ятниця, 29 січня 2021, 04:43

Президент США Джо Байден під час розмови із президентом Росії Володимиром Путіним "не стримувався", зокрема коментуючи ситуацію навколо опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на речницю Білого дому Джен Псакі

Деталі: За словами речниці, Байден однозначно висловив позицію щодо арешту Навального. 

Новообраний президент "не приховував стурбованості" під час розмови із Путіним. 

"Він не стримувався, висловив стурбованість з приводу поводження із Олексієм Навальним та поводження силовиків із протестувальниками", – сказала Псакі. 

Речниця додала, що Байден "ніколи не стримував емоції у питаннях, які стосуються президента Путіна, та не приховував своєї стурбованості через дії російського уряду, і він ясно та однозначно сказав про це під час розмови". 

Нагадаємо: 

  • Президент США Джо Байден 26 січня вперше з моменту вступу на посаду розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним.
  • У Білому домі повідомили, що серед тем були пропозиції Байдена про продовження нового договору СНО з Росією на п'ять років і рішуча підтримка суверенітету України США перед обличчям триваючої російської агресії.
  • В Офісі президента розмову президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна назвали ідеальною для інтересів України.

Українська правда
Теми: БайденПутін


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден "не стримувався" у розмові із Путіним – Білий дім

Вакцина проти коронавірусу від Novavax готова до використання

Олімпіада в Карпатах: Єрмак залучає інвесторів, які можуть бути причетні до розкрадання бюджету – "Схеми"

Новини 28 січня: скасування нового правопису, доктрина бойовиків

Янукович сприяв нарощенню в Україні російських військ, які потім окупували Крим – ОГП

Кабмін оскаржить скасування нової редакції правопису

Усі новини...
Байден
Google заблокував українця, який разом з Джуліані збирав компромат на Байдена
Байден планує відновити відносини з ЄС, зміцнити НАТО та протистояти РФ – радник
Байден вважає "Північний потік-2" поганою угодою для Європи - Білий дім
Останні новини
04:43
Байден "не стримувався" у розмові із Путіним – Білий дім
03:51
Негода спричинила обмеження руху на дорогах Одещини та Миколаївщини
03:02
Невідомі від імені керівництва АРМА вели службове спілкування
02:11
Вакцина проти коронавірусу від Novavax готова до використання
01:29
ФотоВведення в дію рішення про заборону абортів спровокувало нові протести у Польщі
00:53
За час окупації Криму реальні доходи росіян впали на 10%
00:22
ФотоП’яний водій збив патрульну та тікав з місця ДТП у Миколаєві
23:55
Врегулювання в Україні має включати й Крим – США
23:36
За заявою Лероса відкрили дві справи щодо розмов "Тищенка і Комарницького" – адвокати
22:48
Олімпіада в Карпатах: Єрмак залучає інвесторів, які можуть бути причетні до розкрадання бюджету – "Схеми"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!