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Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным – Белый дом

Пятница, 29 января 2021, 04:43

Президент США Джо Байден во время разговора с президентом России Владимиром Путиным "не сдерживался", в частности комментируя ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки

Детали: По словам пресс-секретаря, Байден однозначно выразил позицию относительно ареста Навального.

Новоизбранный президент "не скрывал озабоченности" во время разговора с Путиным.

"Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и обращения силовиков с протестующими", – сказала Псаки.

Пресс-секретарь добавила, что Байден "никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина, и (не скрывал) своей озабоченности в связи с действиями российского правительства, и он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора".

Напомним: 

  • Президент США Джо Байден 26 января впервые с момента вступления в должность разговаривал с президентом России Владимиром Путиным.
  • В Белом доме сообщили, что среди тем были предложение Байдена о продлении нового договора СНВ с Россией на пять лет и решительная поддержка суверенитета Украины США перед лицом продолжающейся российской агрессии.
  • В Офисе президента разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина назвали идеальным для интересов Украины.

Украинская правда
Темы: БайденПутин


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