Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным – Белый дом

Президент США Джо Байден во время разговора с президентом России Владимиром Путиным "не сдерживался", в частности комментируя ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки

Детали: По словам пресс-секретаря, Байден однозначно выразил позицию относительно ареста Навального.

Новоизбранный президент "не скрывал озабоченности" во время разговора с Путиным.

"Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и обращения силовиков с протестующими", – сказала Псаки.

Пресс-секретарь добавила, что Байден "никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина, и (не скрывал) своей озабоченности в связи с действиями российского правительства, и он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора".

Напомним: