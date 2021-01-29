Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным – Белый дом
Президент США Джо Байден во время разговора с президентом России Владимиром Путиным "не сдерживался", в частности комментируя ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального.
Источник: "Голос Америки" со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки
Детали: По словам пресс-секретаря, Байден однозначно выразил позицию относительно ареста Навального.
Новоизбранный президент "не скрывал озабоченности" во время разговора с Путиным.
"Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и обращения силовиков с протестующими", – сказала Псаки.
Пресс-секретарь добавила, что Байден "никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина, и (не скрывал) своей озабоченности в связи с действиями российского правительства, и он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора".
Напомним:
- Президент США Джо Байден 26 января впервые с момента вступления в должность разговаривал с президентом России Владимиром Путиным.
- В Белом доме сообщили, что среди тем были предложение Байдена о продлении нового договора СНВ с Россией на пять лет и решительная поддержка суверенитета Украины США перед лицом продолжающейся российской агрессии.
- В Офисе президента разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина назвали идеальным для интересов Украины.