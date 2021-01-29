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Зеленський про референдум Тимошенко: 20 років політичних перевзувань

П'ятниця, 29 січня 2021, 08:52
Зеленський про референдум Тимошенко: 20 років політичних перевзувань
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський назвав намір лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко провести референдум "політичним перевзуванням", яким ця партія займається уже 20 років.

Джерело: відеозвернення Зеленського у Facebook

Пряма мова: "Кажуть, що найшвидша істота на планеті – це гепард. Насправді це не так – це окремі депутати і швидкість, з якою вони перефарбовуються. Спочатку вони були категорично проти референдуму, але – бац! Вуаля! – і тепер вже ініціюють референдум з 5 питань чи зі скількох там.

Думаю, мем фейспалм можна зробити офіційним логотипом цієї політичної сили. І слоган "20 років на ринку перевзувань!".

Деталі: Зеленський висловив сподівання, що таких депутатів буде "у парламенті якомога менше". За його словами, закон про зменшення кількості нардепів з 450 до 300 – на черзі, і його партія має намір втілити в життя цю обіцянку.

Що було раніше: 27 січня Тимошенко у Верховній Раді заявила, що "Батьківщина" хоче ініціювати проведення референдумів з п'яти питань (щодо українського газу і атомної електроенергії, продажу сільськогосподарської землі; продажу стратегічної власності (газогін, залізниця, Укрпошта тощо); легалізації медичної марихуани і грального бізнесу).

Тимошенко назвала ухвалений напередодні парламентом закон про референдум "поганим". На її думку, "звичайні люди ніякого референдуму провести не зможуть через бюрократичні процедури". Тому експрем’єрка запевнила, що її політсила "допоможе народу" проявити свою волю.

Передісторія:

  • 9 червня 2020 року Зеленський подав до парламенту законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".
  • 18 червня 2020 року Верховна Рада підтримала його в першому читанні.
  • 26 січня 2021 року парламент ухвалив документ у другому читанні.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийТимошенкореферендум
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