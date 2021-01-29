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Зеленский о референдуме Тимошенко: 20 лет политических переобуваний

Пятница, 29 января 2021, 08:52
Зеленский о референдуме Тимошенко: 20 лет политических переобуваний
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский назвал намерение лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко провести референдум "политическим переобуванием", которым эта партия занимается уже 20 лет.

Источник: видеообращение Зеленского в Facebook

Прямая речь: "Говорят, что самое быстрое существо на планете – это гепард. На самом деле это не так – это отдельные депутаты и скорость, с которой они перекрашиваются. Сначала они были категорически против референдума, но – бац! Вуаля! – и теперь уже инициируют референдум по 5 вопросам или по скольких там.

Думаю, мэм фейспалм можно сделать официальным логотипом этой политической силы. И слоган "20 лет на рынке переобуваний!".

Детали: Зеленский выразил надежду, что таких депутатов будет "в парламенте как можно меньше". По его словам, закон об уменьшении количества нардепов с 450 до 300 – на очереди, и его партия намерена воплотить в жизнь это обещание.

Что было раньше: 27 января Тимошенко в Верховной Раде заявила, что "Батькивщина" хочет инициировать проведение референдумов по пяти вопросам (относительно украинского газа и атомной электроэнергии; продажи сельскохозяйственной земли; продажи стратегической собственности (газопровод, железная дорога, Укрпочта и т.д.); легализации медицинской марихуаны и игорного бизнеса).

Тимошенко назвала принятый накануне парламентом закон о референдуме "плохим". По ее мнению, "обычные люди никакого референдума провести не смогут из-за бюрократических процедур". Поэтому экс-премьер заверила, что ее политсила "поможет народу" проявить свою волю.

Предыстория:

  • 9 июня 2020 года президент Зеленский подал в парламент законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".
  • 18 июня 2020 года Верховная Рада поддержала его в первом чтении.
  • 26 января 2021 года парламент принял документ во втором чтении.

Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийТимошенкореферендум
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