Зеленский о референдуме Тимошенко: 20 лет политических переобуваний

Президент Владимир Зеленский назвал намерение лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко провести референдум "политическим переобуванием", которым эта партия занимается уже 20 лет.

Источник: видеообращение Зеленского в Facebook

Прямая речь: "Говорят, что самое быстрое существо на планете – это гепард. На самом деле это не так – это отдельные депутаты и скорость, с которой они перекрашиваются. Сначала они были категорически против референдума, но – бац! Вуаля! – и теперь уже инициируют референдум по 5 вопросам или по скольких там.

Думаю, мэм фейспалм можно сделать официальным логотипом этой политической силы. И слоган "20 лет на рынке переобуваний!".

Детали: Зеленский выразил надежду, что таких депутатов будет "в парламенте как можно меньше". По его словам, закон об уменьшении количества нардепов с 450 до 300 – на очереди, и его партия намерена воплотить в жизнь это обещание.

Президент напомнил, что для этого в ВР нужны 300 голосов и поинтересовался, кто же присоединится к "Слуге народа" в этом вопросе. Украинцам Зеленский посоветовал "внимательно следить за поименным голосованием за этот закон, запоминать фамилии и делать выводы на следующих выборах".

Что было раньше: 27 января Тимошенко в Верховной Раде заявила, что "Батькивщина" хочет инициировать проведение референдумов по пяти вопросам (относительно украинского газа и атомной электроэнергии; продажи сельскохозяйственной земли; продажи стратегической собственности (газопровод, железная дорога, Укрпочта и т.д.); легализации медицинской марихуаны и игорного бизнеса).

Тимошенко назвала принятый накануне парламентом закон о референдуме "плохим". По ее мнению, "обычные люди никакого референдума провести не смогут из-за бюрократических процедур". Поэтому экс-премьер заверила, что ее политсила "поможет народу" проявить свою волю.

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