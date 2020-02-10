Звіробій зобов’язали носити електронний браслет
Волонтерці Марусі Звіробій обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, тепер на неї мають одягти електронний браслет.
Джерело: засідання Печерського районного суду 10 лютого
Деталі: Прокурор просив застосувати до Біленької-"Звіробій" запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Також обвинувачення просило покласти на неї певні обов’язки.
Суд повністю задовольнив клопотання.
Тепер Звіробій має прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або до суду, не відлучатися за межі Києва та Київської області без дозволу, повідомляти про зміну свого проживання та у випадку працевлаштування, про зміну роботи, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.
Також Звіробій зобов’язали носити електронний засіб контролю строком на два місяці до 9 квітня 2020 року.
Сама Звіробій сказала, що для початку хотіла б поглянути на браслет, тому що в Україні їх небагато.
Пряма мова Звіробій: "Мені похрєну чи буде у мене браслет, чи не буде, з якого боку грат я буду. Я вам ще раз кажу, уклоністи і сцикуни зараз намагаються знівелювати всю роботу ветеранів. Я бачу цю справу так".
За словами адвоката Андрія Писаренка, захист Звіробій всеодно буде подавати апеляцію, хоча це і не передбачено для особистого зобов'язання.
Передісторія:
- 1 листопада 2019 року Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розмов нардепа Софії Федини і бійця "Марусі Звіробій", які під час ефіру про поїздку президента Володимира Зеленського на передову, де він з викликом говорив із військовими, зазначали, що там "може зірватися граната, а ще там обстріли бувають".
- Державне бюро розслідувань скерувало до ГПУ проєкт повідомлення про підозру та проєкт подання на зняття депутатської недоторканості з Федини. Її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 346 ККУ (погроза вбивством щодо президента).
- Служба безпеки теж взялася за висловлювання Федини і "Звіробій" на адресу Зеленського.
- 6 лютого 2020 року представники ДБР вручили Біленькій-"Звіробій" підозру щодо "погроз вбивством" на адресу президента.