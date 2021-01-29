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Зеленський нарікає, що вакцин COVAX буде замало для українців

П'ятниця, 29 січня 2021, 17:38

Президень України Володимир Зеленський в розмові із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що вакцин, виділених у межах фонду COVAX, буде недостатньо для щеплення у 2021 році критично необхідної кількості населення України.

Джерело: повідомлення Офісу президента про телефонну розмову

Деталі: Через це Зеленський закликав до більш активного залучення Єврокомісії до переговорного процесу України з виробниками.

Ляєн в свою чергу заявила, що протягом 2021 року і країни Європейського Союзу, і держави-сусіди отримають достатню кількість доз вакцини.

Також під час розмови президенти обговорили чергове засідання Ради асоціації Україна – ЄС, яке відбудеться на початку лютого у Брюсселі.

Дослівно: "Українська сторона очікує, що під час заходу буде розпочато діалог щодо оновлення параметрів зони вільної торгівлі та посилення секторальних положень Угоди про асоціацію.

Окрему увагу було приділено питанню підписання Угоди про спільний авіаційний простір Європейського Союзу з Україною. Президент України висловив сподівання, що ЄС зможе найближчим часом завершити роботу над документом.

Володимир Зеленський також докладно ознайомив Урсулу фон дер Ляєн з ініціативою щодо започаткування "Кримської платформи" та запросив її взяти особисту участь в установчому саміті, який відбудеться у серпні 2021 року у Києві".

Передісторія:

  • Вакцинація від COVID-19 в Україні може початися 15 лютого – орієнтовно тоді в Україну привезуть перші вакцини.
  • У грудні Глобальна ініціатива COVAX щодо вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19 затвердила заявку України на отримання 8 мільйонів доз вакцини, якою зможуть безкоштовно прищепити 4 мільйони українців із груп ризику.

Теми: Зеленський


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