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Зеленский жалуется, что вакцин COVAX будет мало для украинцев

Пятница, 29 января 2021, 17:38

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен заявил, что вакцин, выделенных в рамках фонда COVAX, будет недостаточно для прививки в 2021 году критически необходимого количества населения Украины.

Источник: сообщение Офиса президента о телефонном разговоре

Детали: Зеленский призвал ее к более активному привлечению Еврокомиссии в переговорный процесс Украины с производителями.

Ляен в свою очередь заявила, что в течение 2021 года и страны Европейского Союза, и государства-соседи получат достаточное количество доз вакцины.

Также во время разговора президенты обсудили очередное заседание Совета ассоциации Украина - ЕС, которое состоится в начале февраля в Брюсселе.

Дословно: "Украинская сторона ожидает, что во время мероприятия будет начат диалог по обновлению параметров зоны свободной торговли и усиление секторальных положений Соглашения об ассоциации.

Отдельное внимание было уделено вопросу подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве Европейского Союза с Украиной. Президент Украины выразил надежду, что ЕС сможет в ближайшее время завершить работу над документом.

Владимир Зеленский также подробно ознакомил Урсулу фон дер Ляен с инициативой учреждения "Крымской платформы" и пригласил ее принять личное участие в учредительном саммите, который состоится в августе 2021 в Киеве".

Предыстория:

  • Вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться 15 февраля - ориентировочно тогда в Украину привезут первые вакцины.
  • В декабре Глобальная инициатива COVAX по вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 млн доз вакцины, которой смогут бесплатно привить 4 миллиона украинцев из групп риска.

Украинская правда
Темы: Зеленский


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