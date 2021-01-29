Четыре генерала судятся с министром обороны – Гриценко

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что получил "резонансную информацию" из Министерства обороны - якобы четыре генерала высшего командного состава подали иски и судятся с министром обороны.

Источник: Гриценко в Facebook

Прямая речь Гриценко: "Мне неизвестна суть исков, служебная она или личностная, на самом деле это неважно.

Важно другое: Командующий Командования Медицинских сил ВСУ, Командующий Воздушных сил ВСУ, Начальник Генерального штаба ВСУ, Главнокомандующий ВСУ - четверо генералов-фронтовиков, вместе с министром обороны воюющей страны, полощут в судах грязное белье. От того радуются "волки" в судейских мантиях, а главное - радуется Путин-агрессор.

Без сомнения, такие конфликты на высших ступенях руководства армии дезориентируют и деморализуют сотни тысяч наших солдат и офицеров, подрывают единство и боеспособность нашей армии. Такого в Украине еще не было никогда, наверное, ни в одной стране мира такого не было. Это позор и безобразие в мирное время, а в состоянии войны - это просто катастрофа!".

Детали: Он посоветовал Верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому собрать всех генералов и министра обороны и выслушать их, а затем принять кадровые решения, которые сам решит, согласно полученной информации.