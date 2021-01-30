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У Польщі третій день тривають протести проти заборони абортів 

Субота, 30 січня 2021, 02:17

Третій день поспіль у польський містах тривають протести проти рішення, яке майже повністю заборонило аборти в країні з 27 січня. 

Джерело: Reuters. Укрінформ

Дослівно організатори протестів: "Понад півсотні польських міст, 130 тисяч людей, зокрема 5000 – у Варшаві. Сьогодні відбувається чергова ніч протестів проти узурпаторів абсолютної влади. Ми не дамо себе поневолити, наше тіло – це наша справа".

Деталі: У Варшаві на марш протестуючі вийшли з плакатами "Аборти без обмежень", "Аборт – це моє право" та багато інших. Вони мали з собою польські національні прапори, символіку "Загальнопольського страйку жінок" чи ЛГБТ-спільноти. Участь у ході також взяв мер столиці Рафал Тшасковський.

Палац культури і науки у центрі Варшави підсвітили символом протестів – блискавкою червоного кольору.

В ході страйку відбулися незначні сутички демонстрантів з поліцією, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Що передувало: Постанова Конституційного суду Польщі, яка майже повністю забороняє аборти, набрала чинності 27 січня. Раніше її дію відтерміновували через масові протести.

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Передісторія: 

  • 22 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. 
  • Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту
  • Президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.

Теми: Польща


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