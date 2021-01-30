В Польше третий день продолжаются протесты против запрета абортов

Третий день подряд в польских городах продолжаются протесты против решения, которое почти полностью запретило аборты в стране с 27 января.

Источник: Reuters. Укринформ

Дословно организаторы протестов: "Более полусотни польских городов, 130 000 человек, в том числе 5000 в Варшаве. Сегодня происходит очередная ночь протестов против узурпаторов власти. Мы не дадим себя поработить, наше тело - это наше дело".

Детали: В Варшаве на марш протестующие вышли с плакатами "Аборты без ограничений", "Аборт - это мое право" и многие другие. Люди также использовали польские национальные флаги, символику "Общепольской забастовки женщин" или ЛГБТ-сообщества. Участие в шествии также принял мэр столицы Рафал Тшасковський.

Дворец культуры и науки в центре Варшавы подсветили символом протестов - молнией красного цвета.

В ходе протестов произошли незначительные столкновения демонстрантов с полицией, стражи порядка применили слезоточивый газ.

Что предшествовало: Постановление Конституционного суда Польши, что почти полностью запрещает аборты, вступило в силу 27 января. Ранее ее действие откладывали из-за протестов.

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