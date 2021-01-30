В Польше третий день продолжаются протесты против запрета абортов
Третий день подряд в польских городах продолжаются протесты против решения, которое почти полностью запретило аборты в стране с 27 января.
Дословно организаторы протестов: "Более полусотни польских городов, 130 000 человек, в том числе 5000 в Варшаве. Сегодня происходит очередная ночь протестов против узурпаторов власти. Мы не дадим себя поработить, наше тело - это наше дело".
Детали: В Варшаве на марш протестующие вышли с плакатами "Аборты без ограничений", "Аборт - это мое право" и многие другие. Люди также использовали польские национальные флаги, символику "Общепольской забастовки женщин" или ЛГБТ-сообщества. Участие в шествии также принял мэр столицы Рафал Тшасковський.
Дворец культуры и науки в центре Варшавы подсветили символом протестов - молнией красного цвета.
В ходе протестов произошли незначительные столкновения демонстрантов с полицией, стражи порядка применили слезоточивый газ.
Что предшествовало: Постановление Конституционного суда Польши, что почти полностью запрещает аборты, вступило в силу 27 января. Ранее ее действие откладывали из-за протестов.
Читайте также: Убийство или возможность выбора: как международное право регулирует вопросы абортов
Предыстория:
- 22 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.
- После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста.
- Президент Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.