100 мільйонів людей заражені COVID-19 – ВООЗ

Станом на 29 січня у світі зареєстровано понад 101 мільйон випадків COVID-19, зокрема 570 тисяч за минулу добу.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard

Деталі: Наразі всього в світі діагностовано 101 мільйон випадків зараження коронавірусом, 74 мільйони хворих вже вилікувалися. Підтверджено 2 214 200 смерті від COVID-19.

Продовжують боротися з хворобою понад 26 мільйонів людей.

У світі за останню добу підтверджено 570 347 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема 201 149 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Іспанія, Великобританія та Франція. Україна зараз на 10-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 21-му місці.

Важливо знати: У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший.

Команда міжнародних експертів ВООЗ, яка буде досліджувати походження пандемії COVID-19, 14 січня нарешті змогла прибути до Китаю.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.

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