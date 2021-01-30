Помер військовий, якого було важко поранено на Донбасі

Помер військовий Роман Дзюбенко, який раніше був поранений снайпером на Донбасі.

Джерело: оперативне командування "Схід", АрміяInform

Дослівно: "На жаль, сьогодні перестало битися серце нашого побратима, захисника України Романа Дзюбенка, який був тяжко поранений ворожим снайпером".

Деталі: Як повідомляє АрміяInform, 26-річного Дзюбенка було поранено 26 січня неподалік Новоолександрівки на Луганщині. Ворожа куля пробила наскрізь каску воїна, він перебував у тяжкому стані.

У Дзюбенка лишився піврічний син.