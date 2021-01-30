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Умер военный, который был тяжело ранен на Донбассе

Суббота, 30 января 2021, 13:16
Natasya Nagorna/Facebook

Умер военный Роман Дзюбенко, который ранее был ранен снайпером на Донбассе.

Источник: оперативное командование "Восток", АрмияInform

Дословно: "К сожалению, сегодня перестало биться сердце нашего собрата, защитника Украины Романа Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером".

Детали: Как сообщает АрмияInform, 26-летний Дзюбенко был ранен 26 января неподалеку Новоалександровки в Луганской области. Вражеская пуля пробила насквозь каску воина, он находился в тяжелом состоянии.

У Дзюбенко остался полугодовалый сын.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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