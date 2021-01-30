Умер военный, который был тяжело ранен на Донбассе
Суббота, 30 января 2021, 13:16
Умер военный Роман Дзюбенко, который ранее был ранен снайпером на Донбассе.
Источник: оперативное командование "Восток", АрмияInform
Дословно: "К сожалению, сегодня перестало биться сердце нашего собрата, защитника Украины Романа Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером".
Детали: Как сообщает АрмияInform, 26-летний Дзюбенко был ранен 26 января неподалеку Новоалександровки в Луганской области. Вражеская пуля пробила насквозь каску воина, он находился в тяжелом состоянии.
У Дзюбенко остался полугодовалый сын.
Украинская правда