Умер военный, который был тяжело ранен на Донбассе

Умер военный Роман Дзюбенко, который ранее был ранен снайпером на Донбассе.

Источник: оперативное командование "Восток", АрмияInform

Дословно: "К сожалению, сегодня перестало биться сердце нашего собрата, защитника Украины Романа Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером".

Детали: Как сообщает АрмияInform, 26-летний Дзюбенко был ранен 26 января неподалеку Новоалександровки в Луганской области. Вражеская пуля пробила насквозь каску воина, он находился в тяжелом состоянии.

У Дзюбенко остался полугодовалый сын.