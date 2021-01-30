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Коронавірус: стало відомо, хто першим отримає щеплення в Україні

Субота, 30 січня 2021, 18:02
Коронавірус: стало відомо, хто першим отримає щеплення в Україні
фото: REUTERS

У першу чергу в Україні вакцинують працівників мобільних бригад з вакцинації та медичних працівників клінік, де надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з Covid-19.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у коментарі Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "На першому етапі ми вакцинуємо людей з критичним ризиком інфікування й розвитку Covid-19 та тих, хто виконує критичні функції у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби".

Деталі: Міністр повідомив, що також серед перших вакцинуватимуть:

  • працівників лабораторій, які проводять лабораторні дослідження на Covid-19;
  • всіх співробітників екстреної медичної допомоги, зокрема водіїв;
  • людей, які перебувають у спеціалізованих закладах (інтернатах, будинках престарілих тощо), а також працівників цих закладів;
  • військовослужбовців, які беруть участь в Операції об'єднаних сил.

За словами Степанова, на першому етапі планується вакцинувати близько 367 тисяч осіб. Вакцинацію проводитимуть спеціальні мобільні бригади.

Нагадаємо:

У лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, а також протягом першого півріччя 2021 року – від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусукраїнці
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